Aufholjagd wird nicht belohnt

Am ersten Gerät, dem Boden, starteten die beiden Mannschaften recht ausgeglichen in den Wettkampf. Mit 5:3 Scorepunkten konnte Schallstadt-Neuenburg dieses Gerät knapp für sich entscheiden. Am darauf folgenden Seitpferd machte der TV Iffezheim sehr viele individuelle Fehler, wodurch dieses Gerät ungeplant mit sehr vielen Punkten an die WKG ging. An den Ringen ereilte den TVI obendrein das Pech: Michael Müller rutsche während der Übung von den Ringen ab und musste das Gerät verlassen, was mit erheblichen Abzügen bestraft wurde.

In der zweiten Hälfte des Wettkampfs gaben sich die Turner aus dem Renndorf dann einen Ruck und bündelten ihre Kräfte. Mit 15:0 ging der Sprung an die Gastgeber. Am Ende reichte die Aufholjagd allerdings nicht aus. Durch das schwache Seitpferdergebnis war der Rückstand zu groß, um die WKG Schallstadt-Neuenburg noch einzuholen. Allerdings: Vergleicht man in Addition die erturnten Wertungen, so war der TV Iffezheim sogar die bessere Mannschaft, heißt es in der Mitteilung weiter. In Betrachtung der direkten Duelle konnten sich jedoch die Gäste durchsetzen.

Um das Ziel Klassenerhalt doch noch zu erreichen, konzentriert sich im Iffezheimer Lager nun alles auf das Saisonfinale am kommenden Wochenende, an dem alle Mannschaften der Oberliga noch einmal gegeneinander antreten. Der TV Mannheim-Neckarau, die WKG Schallstadt-Neuenburg und der TV-Iffezheim liegen in der Wertung mit jeweils einem Sieg gleichauf. Der TVI hat im Verhältnis die wenigsten Gerätesiege und zieht somit als Tabellenletzter ins Finale ein. Damit bietet dieser Wettkampf erhebliches Spannungspotenzial. (red)