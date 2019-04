Das emotionale Ende eines Höllenritts

Los Angeles

Einer der Größten aller Zeiten Los Angeles (red) - Kurz vor Ende der 112:121-Niederlage bei den Los Angeles Clippers unterbrach deren Coach Doc Rivers plötzlich die Partie, schnappte sich das Hallenmikrofon und forderte alle Fans im Staples Center auf, einem "der Größten aller Zeiten" zu huldigen: Dirk Nowitzki. (Foto: AP)

Charlotte

Show-Bühne statt Karibik Charlotte (red) - Eigentlich wollte Dirk Nowitzki mit seiner Familie am Wochenende in die Karibik reisen, doch nun steht der deutsche Basketball-Superstar am Sonntag zum 14. und letzten Mal beim Allstar-Game auf dem Parkett. Der Würzburger ist als "Ehrengast" eingeladen worden (Foto: dpa).

Bühl

Bisons: Nur noch Siege zählen Bühl (red) - Im Kampf um die Playoffplätze in der Volleyball-Bundesliga zählen für die Bisons Bühl nur noch Siege. Am Wochenende haben die Zwetschgenstädter gleich die doppelte Chance auf Siege. Am Samstag empfangen die Bisons VCO Berlin, am Sonntag Wusterhausen (Foto: toto).