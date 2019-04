Auf zur Wundertüte

Der 08-Coach erwähnt diesen achten Rang nicht ohne Grund, befindet sich doch der morgige Gegner, Aufsteiger SC Pfullendorf, auf eben diesem. Komfortable zehn Zähler trennen die Knöpflestädter vom SCP. Geringer soll der Abstand unter keinen Umständen werden. "Wir werden mit Selbstvertrauen nach Pfullendorf fahren, gerade nach dem Sieg gegen Oppenau und der starken Leistung in der zweiten Hälfte."

In den zweiten 45 Minuten gegen das Schlusslicht zeigten die Wörtelkicker, was für einen gepflegten Ball sie mittlerweile spielen können. Waren die Schwarz-Blauen im ersten Abschnitt vor allem noch durch Standards brandgefährlich, nahm die Frieböse-Elf den TuS dann nach allen Regeln der (Fußball-)Kunst auseinander. "Das schnelle 2:1 nach der Pause hat uns in die Karten gespielt. Danach haben wir unsere Qualität auf den Platz gebracht und hochverdient 5:1 gewonnen", sagt Frieböse.

Nachdem Andreas Weisgerber mit einem schönen Schlenzer die Führung besorgt hatte, lief die Kuppenheimer Offensiv-Maschinerie wie geschmiert. Mit Hochgeschwindigkeits-Fußball, bei dem sich vor allem Flügelflitzer Simon Götz als Vorarbeiter hervortat, wurde der lichter werdende Abwehrverbund des Tabellenletzten regelrecht auseinander gehebelt.

Doch so leicht wird es in Pfullendorf nicht werden, dessen ist sich auch Frieböse bewusst: "Die haben Qualität in ihren Reihen, auch wenn sie in der Winterpause einen kleinen Umbruch eingeläutet und viele A-Jugendliche integriert haben. Der SCP ist eine kleine Wundertüte." Der 08-Trainer orientiert sich beim Masterplan für das morgige Spiel durchaus an der Vorrunde. "Da hatten sie mit unserer Kompaktheit Pro-



bleme. Auch jetzt müssen wir defensiv gut stehen - und offensiv unsere Qualität ausspielen, dann ist was Zählbares drin", sagt der 08-Coach, der wohl auf Sami Saddedine (krank) und Patrick Holl (Ferse) verzichten muss.

Mit von der Partie ist natürlich sein Stoßstürmer Lucas Grünbacher, der im Hinspiel den 1:0-Siegtreffer erzielte, 2019 aber noch torlos ist. Grünbacher ackert, hat das Auge für die Mitspieler, nur vor dem gegnerischen Gehäuse agiert der 27-Jährige bislang glücklos. Da kommt der SC Pfullendorf doch gerade recht.