Erinnerung als Warnung

Rastatt

Rastatt

Gegner tritt nicht an Rastatt (red) - Die TTF Rastatt haben ihren Vorsprung in der Tischtennis- Verbandsliga der Männer auf elf Punkte vergrößert. Das Meisterteam aus der Barockstadt kam am Wochenende zu einem kampflosen 9:0-Heimsieg über den bisherigen Rangzweiten DJK Oberschopfheim (Foto: fuv).

Friedrichshafen

Friedrichshafen

Bisons sind krasser Außenseiter Friedrichshafen (red) - Die heiße Zeit in der Volleyball-Bundesliga beginnt: Am Samstag reisen die Bisons Bühl zum ersten Playoff-Viertelfinalspiel. Der Achte der Runde ist gegen das Team vom Bodensee, das die Hauptrunde auf Position eins abgeschlossen hat, krasser Außenseiter (Foto: toto).

Gaggenau

Gaggenau

Spannender Titelkampf Gaggenau (red) - In der Handball-Bezirksklasse spitzt sich der Titelkampf zwischen dem TuS Helmlingen II und der SG Freudenstadt/Baiersbronn zu. Nur noch theoretische Chancen auf Meisterehren haben die Panthers Gaggenau, die die HSG Hardt II empfangen (Foto: fuv).

Gaggenau

Gaggenau

Leichte Aufgaben für Titelanwärter Gaggenau (red) - In den Fußball-Kreisligen A Nord und Süd haben die Topteams leichte Aufgaben vor der Brust. Nord-Spitzenreiter Muggensturm reist nach Gaggenau, im Süden bekommt es Achern mit Leiberstung zu tun. Interessant dürfte das Derby in Forbach werden (Foto: av).