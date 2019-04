Letzte Chance für den FC Schwarzach?

Dieser wächst wohl noch an, da der FVM-Einspruch gegen das 1:1 gegen Gaggenau eingelegt hat, da der VFB einen Jugendspieler regelwidrig eingesetzt hat (wir berichteten). Am 22. Spieltag ist der FVM Derby-Gast beim Aufsteiger und vom Abstieg bedrohten FV Rauental. Trotzdem lehnt Thomas Hamann, Muggensturms sportlicher Leiter, die Favoritenrolle ab: "Wir haben vor zwei Wochen in Gaggenau nur 1:1 gespielt. In dieser Liga sind alle Gegner gleich schwer." Ob diese Sicht der Dinge auch für die Auseinandersetzung zwischen Durmersheim und dem Tabellenzweiten Obertsrot gilt? Das Schlusslicht der Liga hat die meisten Gegentore zu Buche stehen (56), seine Gäste die meisten erzielt (77). Und in Obertsrot kam der FC Phönix in der Vorrunde 0:8 unter die Räder. Wirklich offen ist hingegen das Spiel Steinmauern gegen den Tabellendritten Iffezheim. "Dort haben wir uns immer schwergetan", sagt Axel König, der Trainer der Gäste, "und das Hinspiel zu Hause 2:3 verloren." Das aber war - am 23. September 2018 - die derzeit letzte Niederlage des FVI. "Wir wollen so lange wie möglich um die Meisterschaft beziehungsweise Platz zwei mitspielen - und deshalb im Murgstadion gewinnen."

In der Kreisliga A, Staffel Süd wird dieses Wochenende vom Spitzenspiel Schwarzach (41 Punkte) gegen Lauf/Obersasbach (48) geprägt. "Wir wollen den FCS auf Distanz halten und deshalb zumindest nicht verlieren", sagt Ergün Bilici, der Spielertrainer des Tabellenführers. Vor allem Schwarzachs Goalgetter Manuel Gartner (21 Tore) gelte es zu neu-



tralisieren. "Im Hinspiel (3:1) haben wir das geschafft." Die SG-Spieler Daniel Bäuerle, Müslüm Keskinoglu und Kapitän Thomas Oberle sind noch verletzt. Eigentlich nur profitieren kann der VfR Achern (45) vom Ausgang des Topspiels - vorausgesetzt der Rangzweite bringt von seiner Reise nach Eisental drei Zähler mit. Im Hornisgrindestadion hat bis zum Ende dieser Saison Antonio Fusaro das Traineramt übernommen. Der VfR-Interimscoach muss auf die gesperrten Rachid Djemaoun (sieben Tore), sowie die Innenverteidiger Melvin Aby und Julien Holl verzichten.

Vier von zwölf Teams sind am vergangenen Sonntag mit Siegen in die Kreisliga B, Staffel 6 gestartet. Zwei davon, Frankonia Rastatt (Meister der B4) und der FV Haueneberstein (Meister der B5), treffen am zweiten Spieltag aufeinander und der Sieger macht natürlich schon einen großen Schritt Richtung Kreisliga A.

In der Kreisliga B, Staffel 7 starteten von elf Teams ein Trio mit Heimsiegen. Zwei davon, Altschweier und Greffern, stehen auswärts auf dem Prüfstand - bei den Verlierern zuletzt. Elchesheim II beziehungsweise Waldprechtsweier. Der dritte Gewinner, der SV Scherzheim, ist spielfrei. (fal)