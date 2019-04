Respekt vor den "Rothosen"

(red) - Der Karlsruher SC (Foto: dpa) hat ein ganz wichtiges Spiel in der 3. Fußball-Liga verloren und steht nicht mehr auf einem direkten Aufstiegsplatz. Im direkten Duell mit Konkurrent SV Wehen Wiesbaden kassierten die Badener ein 0:2 und sind nur noch Tabellendritter. » - Mehr

Karlsruhe