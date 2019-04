Respekt vor den "Rothosen"

(red) - Fußball-Drittligist Karlsruher SC will mit einem Sieg am Montagabend bei den Würzburger Kickers wieder zurück auf Tabellenplatz zwei springen, steht nach den Erfolgen der Konkurrenten Halle und Wehen Wiesbaden aber gehörig unter Zugzwang (Foto: GES). » - Mehr

(red) - Der Karlsruher SC (Foto: dpa) hat ein ganz wichtiges Spiel in der 3. Fußball-Liga verloren und steht nicht mehr auf einem direkten Aufstiegsplatz. Im direkten Duell mit Konkurrent SV Wehen Wiesbaden kassierten die Badener ein 0:2 und sind nur noch Tabellendritter. » - Mehr

Karlsruhe