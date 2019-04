Böse Klatsche gegen die Torfabrik

Kuppenheim

Favoriten vor lösbaren Aufgaben Kuppenheim (red) - In der Motoball-Bundesliga stehen die Spitzenteams vor lösbaren Aufgaben. Am Samstag empfängt der MSC Taifun Mörsch Budel, der MSC Ubstadt-Weiher hat Comet Durmersheim zu Gast und am Sonntag startet Puma Kuppenheim gegen den MSC Malsch (Foto: fuv).

Meister Taifun setzt sich durch Malsch (red) - Der MSC Taifun Mörsch und der MSC Ubstadt-Weiher haben zum Start der neuen Motoball-Bundesligasaison Auswärtssiege gefeiert. Der deutsche Meister aus Mörsch setzte sich am Samstag in Malsch durch, die Spargelstädter gewannen in Budel (Foto: fuv).

SV 08 löst Pflichtaufgabe Kuppenheim (rap) - Nach der Derby-Niederlage in Mörsch hat der SV 08 Kuppenheim in der Fußball-Verbandsliga die Pflichtaufgabe gegen das Tabellenschlusslicht TuS Oppenau souverän gelöst. Trotz eines Rückstands feierten die Wörtelkicker am Ende einen 5:1-Kantersieg (Foto: toto).