RSC/DJK besiegt Auswärtsfluch

Rastatt

TTF-Männer sind Meister Rastatt (red) - In der Tischtennis-Verbandsliga der Männer setzte sich der Spitzenreiter TTF Rastatt im Bezirksderby bei der Spvgg Ottenau II mit 9:6 durch und sicherte sich drei Spieltage vor Saisonende die Meisterschaft. Der TB Bad Rotenfles ist Meister in der Bezirksliga (Foto: toto). » Weitersagen (red) - In der Tischtennis-Verbandsliga der Männer setzte sich der Spitzenreiter TTF Rastatt im Bezirksderby bei der Spvgg Ottenau II mit 9:6 durch und sicherte sich drei Spieltage vor Saisonende die Meisterschaft. Der TB Bad Rotenfles ist Meister in der Bezirksliga (Foto: toto). » - Mehr

Rastatt

Makellose Bilanz für TTF-Frauen Rastatt (red) - Mit neun Siegen liegen die TTF Rastatt mit der makellosen Bilanz von 18:0 Punkten zur Winterpause an der Tabellenspitze in der Frauen-Badenliga. Bei den Männern belegt die Sportvereinigung Ottenau zum Jahreswechsel Tabellenrang sechs (Foto: Drexler). » Weitersagen (red) - Mit neun Siegen liegen die TTF Rastatt mit der makellosen Bilanz von 18:0 Punkten zur Winterpause an der Tabellenspitze in der Frauen-Badenliga. Bei den Männern belegt die Sportvereinigung Ottenau zum Jahreswechsel Tabellenrang sechs (Foto: Drexler). » - Mehr