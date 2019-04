TTV Muckenschopf macht kurzen Prozess und holt das Double

Bühl

Durchmarsch in die Bezirksliga Bühl (red) - Am letzten Tischtennis-Spieltag eröffnete sich für den TV Bühl die Chance, aus eigener Kraft den Aufstieg zu verwirklichen. Beim 9:1-Kantersieg gegen Ottenau IV war Bühl Herr der Lage und sicherte sich als Aufsteiger den Durchmarsch in die Bezirksliga (foto: av). » Weitersagen (red) - Am letzten Tischtennis-Spieltag eröffnete sich für den TV Bühl die Chance, aus eigener Kraft den Aufstieg zu verwirklichen. Beim 9:1-Kantersieg gegen Ottenau IV war Bühl Herr der Lage und sicherte sich als Aufsteiger den Durchmarsch in die Bezirksliga (foto: av). » - Mehr

Bühl

TV Bühl will sich verbessern Bühl (red) - Mit einem Heimsieg gegen den Tabellenvorletzten TTSV Mönchweiler möchte sich der TV Bühl am letzten Spieltag in der Frauen-Tischtennis-Verbandsliga auf den sechsten Tabellenplatz verbessern. Derweil verabschieden sich die TTF Rastatt eine Klasse nach oben (Foto: toto). » Weitersagen (red) - Mit einem Heimsieg gegen den Tabellenvorletzten TTSV Mönchweiler möchte sich der TV Bühl am letzten Spieltag in der Frauen-Tischtennis-Verbandsliga auf den sechsten Tabellenplatz verbessern. Derweil verabschieden sich die TTF Rastatt eine Klasse nach oben (Foto: toto). » - Mehr

Rastatt

Gegner tritt nicht an Rastatt (red) - Die TTF Rastatt haben ihren Vorsprung in der Tischtennis- Verbandsliga der Männer auf elf Punkte vergrößert. Das Meisterteam aus der Barockstadt kam am Wochenende zu einem kampflosen 9:0-Heimsieg über den bisherigen Rangzweiten DJK Oberschopfheim (Foto: fuv). » Weitersagen (red) - Die TTF Rastatt haben ihren Vorsprung in der Tischtennis- Verbandsliga der Männer auf elf Punkte vergrößert. Das Meisterteam aus der Barockstadt kam am Wochenende zu einem kampflosen 9:0-Heimsieg über den bisherigen Rangzweiten DJK Oberschopfheim (Foto: fuv). » - Mehr

Rastatt

Topspiel in der Verbandsliga Rastatt (red) - Das Topspiel steht in der Tischtennis-Verbandsliga der Männer an, wenn das Meisterteam der TTF Rastatt, das mit neun Punkten Vorsprung unangefochten an der Tabellenspitze steht, am Samstag um 17 Uhr den Tabellenzweiten DJK Oberschopfheim empfängt (Foto: fuv). » Weitersagen (red) - Das Topspiel steht in der Tischtennis-Verbandsliga der Männer an, wenn das Meisterteam der TTF Rastatt, das mit neun Punkten Vorsprung unangefochten an der Tabellenspitze steht, am Samstag um 17 Uhr den Tabellenzweiten DJK Oberschopfheim empfängt (Foto: fuv). » - Mehr