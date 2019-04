Mund abwischen - und Konzentration aufs Rückspiel

Nach dem 27:27-Unentschieden zwischen dem TuS Helmlingen und dem TV Hochdorf im ersten Achtelfinalduell um die deutsche Handballmeisterschaft stellt man sich im Lager der Hanauerländer folgende Frage: Was ist dieses Remis wert? Eine Antwort es erst in rund zwei Wochen geben, wenn beim Rheinland-Pfalz/Saar-Meister das entscheidende Rückspiel stattfindet. Am Samstag sahen die rund 600 Zuschauer in der Rhein-Rench-Halle laut Mitteilung eine Partie auf streckenweise hohem Niveau, das aber auch mit einigen Fehlern gespickt war. Da der TuS zweimal eine klare Führung verspielte, feierten die Gäste das Remis wie einen Sieg.

In Helmlingen entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit Vorteilen für die Hausherren, die über 3:1 (6.) mit 6:2 (9.) in Führung gingen. Diesen Vier-Tore-Vorsprung verteidigte der TuS bis zum 12:8 (18.), ehe die erste Wendung des Spiels zu beobachten war: In doppelter Überzahl musste der TuS gegen die körperlich sehr präsenten Gäste zwei Treffer hinnehmen. Das 14:14 zur Pause war die logische Konsequenz.

Durchgang zwei war dann eine Parallele zur ersten Hälfte: Wieder bestimmte Helmlingen das Geschehen und hatte das Momentum auf seiner Seite. Nach sieben Zeigerumdrehungen war man wieder auf vier Tore enteilt (20:16). Das lag laut Mitteilung auch an der starken Leistung von Keeper Lennard Kull. So blieb der Abstand bis zum 26:22 (41.) bestehen. Doch die kräftezehrende, weil schnelle Spielweise des TuS forderte ihren Tribut: Die Gäste konnten nun ebenfalls gute Torhüterleistungen vorweisen. Hochdorf nutzte dies zu vier Toren in Folge zum 26:26 (48.). Auch nach 50 Minuten stand es remis.

TuS-Trainer Thomas Schuppan war nach der Partie dennoch stolz auf sein Team: "Wir haben gezeigt, dass wir toll Handball spielen können. Schade, dass der Vorsprung nicht über die Zeit gerettet werden konnte. Ich bin stolz auf die Jungs. Nun gilt die Konzentration auf das Rückspiel: Mund abwischen, mit Spaß und Überzeugung an die schwere Aufgabe gehen. Hochdorf ist nun der Favorit und muss mit der Bürde leben. Wir werden als Außenseiter alles in die Waagschale werfen." (red)