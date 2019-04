Nur ein Tor fehlt zur Glückseligkeit

Auch am Morgen nach dem torlosen Unentschieden seiner Mannschaft in Würzburg war der Karlsruher Cheftrainer Alois Schwartz weitestgehend zufrieden mit dem, was seine Schützlinge am Montagabend bei den "Rothosen" abgeliefert hatten.

"Ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. Sie hat alles umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten. Wir wollten zum Beispiel den Gegner früh stören und nicht ins Spiel kommen lassen. Das ist uns gelungen. Letztendlich hat uns nur ein Tor gefehlt. Das lag in der ersten Halbzeit schon in der Luft - und in der zweiten noch mehr. Chancen waren genug da", analysierte der KSC-Trainer die 90 Minuten am Dallenberg .

Das sei zwei Wochen zuvor auch in Wiesbaden so gewesen. Dort wurden die Wildparkprofis aber für das Auslassen ihrer Tormöglichkeiten mit einer 0:2-Niederlage bestraft. "Aus Würzburg haben wir wenigstens einen Punkt mitgenommen. Wir wollten auf Platz zwei zurück - das haben wir geschafft", erklärt Schwartz.

Dass der Vorsprung auf die Verfolger Wehen Wiesbaden und Halle auf einen beziehungsweise drei Zähler geschrumpft ist, "darüber sollten wir nicht zu viel nachdenken", sagt der KSC-Coach. "Am Samstag kommt der SV Meppen zu uns - diese Hausaufgabe müssen wir mit drei Punkten lösen."

Nach den Innenverteidigern David Pisot (im Februar) und Daniel Gordon (im März) hat sich gestern auch Mittelfeldspieler Marc Lorenz ligaunabhängig weiter an die Badener gebunden und seinen Vertrag bis 2021 verlängert. Der 30-Jährige kam zur Saison 2017/18 vom SV Wehen Wiesbaden in den Wildpark und absolvierte bisher 56 Ligaspiele für die Blau-Weißen (vier Tore/elf Vorbereitungen).

Für das Heimspiel gegen den SV Meppen am Ostersamstag haben sich der Karlsruher SC und der Radiosender "die neue welle" eine ganz besondere Aktion einfallen lassen. Am morgigen Gründonnerstag können Familien und Kinder von 10 bis 13 Uhr auf Ostereiersuche gehen. Rund um das Stadion hat das KSC-Maskottchen Willi Wildpark etwa 200 blau-weiße Eier versteckt. Deren Inhalt: Gutscheine für zwei Freikarten für das Spiel gegen den SVM. (fal)