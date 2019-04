Am Hinterrad verbissen An die BMX-Strecke nach Ingersheim kamen 275 Starter, um in den jeweiligen Altersklassen ihre Landesmeister auszufahren. Insgesamt zwölf Sportler gingen für den RSV Falkenfels Bühlertal an den Start und machten dabei eine gute Figur. Neben zwei Podestplätzen verfehlten einige das Stockerl nur knapp. Die Temperaturen schafften es den ganzen Tag zwar nicht in den zweistelligen Bereich, die Racer lieferten sich jedoch heiße Kämpfe, die an Spannung kaum zu übertreffen waren, teilt der Verein mit. Ein "Feuerwerk" der Begeisterung brach auf den Zuschauerrängen aus, als Phil Leppert, bei den sieben- und achtjährigen Beginners in seinen Vorläufen hervorragende Plätze einfuhr und sich damit den Einzug ins Halbfinale sicherte. Dort meisterte er den Start und setzte sich noch vor der ersten Kurve an die zweite Position, die er bis ins Ziel halten konnte. Im anschließenden Finale wurde die Luft dann dünner. Leppert wurde von seinen Gegnern in die Zange genommen und musste am Ende mit dem undankbaren vierten Rang vorlieb nehmen. Ähnlich gut kam Lukas Rabe in der Beginnersklasse der Neun- und Zehnjährigen zurecht. Auch er erreichte das Finale und wurde Fünfter. Christoph Stahl hatte seinen Gegnern bei den Elf- und Zwölfjährigen nicht genügend entgegenzusetzen und verpasste den Einzug ins Finale knapp. Bei den Beginners 15+ machte Keneth Schenkel seine Sache gut und fuhr einen vierten Platz ein. In den Lizenzklassen kämpfen die erfahrenen Racer bereits in den jungen Altersklassen mit harten Bandagen. Bei den Lizenzmädels elf und zwölf fuhren Klara Bahrmann und Mia Fährmann an den Start. Inmitten von Starterinnen mit internationaler Rennerfahrung war das kein leichtes Unterfangen. Beide Sportlerinnen sicherten sich jedoch den Finaleinzug. Bahrmann belegte den siebten, Fährmann den achten Rang. Elisa Fährmann lieferte sich in der Lizenzklasse 13/14 Jahre weiblich einige erbitterte Kämpfe mit ihren Kontrahentinnen und wurde Fünfte. In der gleichen Altersklasse stand Jonas Doninger bei den Jungs am Gate. Er verfehlte den Einzug in die Ausscheidungsläufe knapp. Xenia Schenkel verbiss sich im Hinterrad ihrer in Führung liegenden Kontrahentin bei den Lizenzern der weiblichen Jugend und belohnte sich mit dem Vizemeistertitel. Laura Peter schrammte knapp am Podest vorbei und belegte bei den Elite-Frauen den vierten Platz. Eine ganz "heiße Kiste" wurde es bei den Cruisern der Senioren II. Christian Bahrmann lieferte sich mit seinen Kontrahenten in jedem einzelnen Lauf knallharte Fights und Überholmanöver. Die Rennen versprachen Spannung bis zur letzten Sekunde. Dank moderner Transpondertechnik konnte einer der Vorläufe nur durch Blick auf den Zeitmonitor bewertet werden. Lediglich Sekundenbruchteile trennten die Fahrer beim Zieleinlauf voneinander. Am Ende stand Bahrmann ganz oben auf dem Treppchen und verteidigte damit den baden-württembergischen Meistertitel. Für Gerhard Weck war der Renntag in der Klasse Senioren IV bereits nach den Vorläufen beendet. Den Einzug in das Finale verpasste er nur knapp. (red)

