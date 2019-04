SVO verlängert Vertrag mit Lerandy

Und genau dieser desaströse Auftritt in Spielberg nach einer bärenstarken zweiten Halbzeit gegen Villingen lässt erahnen, warum der Verein so lange zögerte. Seit Sommer 2017 betreut Lerandy den SVO, doch der Saisonverlauf folgt stets einem identischen Muster: Einer verheißungsvollen Hinrunde folgt eine ernüchternde Rückrunde. Und in dieser Saison ist die Diskrepanz zwischen auswärts und daheim frappierend. Zwölf Spiele absolvierte der SVO bisher in der Fremde, elfmal verließ er den Platz als Verlierer. 30 seiner insgesamt 33 Punkte holte man im Waldseestadion. Leistungsschwankungen muss man dem jungen SVO-Team zubilligen, aber es ist unerklärlich, dass eine Mannschaft, die daheim so rotzig und kompromisslos auftritt, in der Fremde einfach nicht in die Gänge kommt. Zumal sie körperlich absolut fit ist und auf des Gegners Platz das Spiel nicht selber machen muss.

Deshalb hat wohl auch Mark Lerandy, der nach eigener Aussage "einige interessante Anfragen hatte", bei der Vertragsunterschrift so lange gezögert. "Vor allem Mark Bosselmann und Pino Alesi haben mich mit der neuen sportlichen Ausrichtung des SV Oberachern komplett überzeugt. Ich fühle mich hier wohl und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit diesem extrem jungen und hungrigen Team", begründet er seine Entscheidung. Assistieren werden ihm künftig Roberto Palermo, den Lerandy aus gemeinsamen Zeiten beim Bahlinger SC kennt, und Fabian Himmel (Rastatt), der auch schon im Nachwuchszentrum beim SV Darmstadt 98 tätig war. In der Gegenwart braucht aber Lerandy jetzt erst einmal Punkte gegen die Skeptiker. Außerdem ist der Klassenerhalt noch längst nicht in trockenen Tüchern.

Beim Ligarivalen SV Linx wurde die Trainerfrage schon vor langem gelöst. Der einstige SVO-Erfolgscoach Thomas Leberer löst im Sommer Sascha Reiß ab, der dann als Sport-Koordinator tätig sein wird. Sicher ist auch der Zugang von SVO-Kapitän Timo Schwenk, Niclas Metzinger (SVO II) dürfte ihm wohl folgen. Auch scheint es bereits perfekt zu sein, dass Nico Schlieter vom Offenburger FV im Sommer zum SV Linx zurückkehrt.