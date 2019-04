Größtes offenes Schachturnier Europas

Berlin

Berlin

Frust bei den OSG-Frauen Berlin (red) - Die Reise nach Berlin haben sich die Schachteams der OSG Baden-Baden sicherlich anders vorgestellt. Die Frauenmannschaft musste sich in der Endabrechnung mit dem vierten Platz begnügen. In der Schachbundesliga kam die OSG nur zu einem Sieg und zwei Remis (Foto: OSG).

Karlsruhe

Karlsruhe

Uphoff-Einsatz noch offen Karlsruhe (red) - Der Karlsruher SC bangt vor dem Drittliga-Spitzenspiel gegen den VfL Osnabrück um seinen angeschlagenen Stammtorwart Benjamin Uphoff (Foto: GES). Zwar geht es Uphoff laut Trainer Schwartz "von Tag zu Tag besser", dennoch sei sein Einsatz offen.

Berlin

Berlin

Schach-Showdown in Berlin Berlin (red) - Für die Denksportler der Ooser Schachgesellschaft Baden-Baden steht in Berlin der vorläufige Höhepunkt der Bundesligasaison an: Bei der zentralen Veranstaltung in de Hauptstadt wird bei den Frauen am Sonntag der deutsche Meistertitel vergeben (Foto: AFP).

Baden-Baden

Baden-Baden

Regelrecht vorgeführt Baden-Baden (red) - Mit versteinertem Gesicht saß Arnold Manz nach dem Schlusspfiff noch einige Sekunden allein hinter der Trainerbank. Der sportliche Leiter der SG Steinbach/Kappelwindeck konnte nicht glauben, was er in den vergangenen 60 Minuten gesehen hatte (Foto: toto).