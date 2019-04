Enges Rennen um Platz zwei

Endingen

SV 08: Brisantes Duell in Endingen Endingen (rap) - Nach dem bärenstarken Start mit dem 4:1-Heimsieg gegen den SC Lahr in die Restrunde der Fußball-Verbandsliga reist der SV 08 Kuppenheim am Samstag nun an den Kaiserstuhl zum SV Endingen. Mit dem SVE pflegen die Schwarz-Blauen eine kleine Rivalität (Foto: fuv). » Weitersagen (rap) - Nach dem bärenstarken Start mit dem 4:1-Heimsieg gegen den SC Lahr in die Restrunde der Fußball-Verbandsliga reist der SV 08 Kuppenheim am Samstag nun an den Kaiserstuhl zum SV Endingen. Mit dem SVE pflegen die Schwarz-Blauen eine kleine Rivalität (Foto: fuv). » - Mehr

Baden-Baden

Wechselspiel an der Tabellenspitze Baden-Baden (mabu) - Die Handball-Bezirksklasse (Foto: fuv) verzeichnet im neuen Jahr bereits drei verschiedene Tabellenführer: Nachdem zunächst die SG Steinbach II die Spitze an die MuKu-Reserve hatte abtreten müssen, wurde MuKu nun vom TuS Helmlingen II abgelöst. » Weitersagen (mabu) - Die Handball-Bezirksklasse (Foto: fuv) verzeichnet im neuen Jahr bereits drei verschiedene Tabellenführer: Nachdem zunächst die SG Steinbach II die Spitze an die MuKu-Reserve hatte abtreten müssen, wurde MuKu nun vom TuS Helmlingen II abgelöst. » - Mehr

Rastatt

Erfolgsserie weiter ausbauen Rastatt (red) - Nach zehn Siegen in Serie möchten die TTF Rastatt in der Frauen-Badenliga im Tischtennis beim punktlosen Schlusslicht TTF Stühlingen II ihre Erfolgsserie weiter ausbauen. Zum Bezirksderby empfängt der TTV Kappelrodeck den TV Weisenbach (Foto: av). » Weitersagen (red) - Nach zehn Siegen in Serie möchten die TTF Rastatt in der Frauen-Badenliga im Tischtennis beim punktlosen Schlusslicht TTF Stühlingen II ihre Erfolgsserie weiter ausbauen. Zum Bezirksderby empfängt der TTV Kappelrodeck den TV Weisenbach (Foto: av). » - Mehr

Sinzheim

Sinzheim empfängt Spitzenreiter Sinzheim (red) - Gleich im ersten Rückrundenspiel kommt es in der Tischtennis-Männer-Bezirksliga zu einem echten Knaller: Der Tabellenzweite TB Sinzheim (16:4) empfängt am Samstag den Spitzenreiter TB Bad Rotenfels (17:3). Das Vorrundenspiel gewann die Gäste (Foto: toto). » Weitersagen (red) - Gleich im ersten Rückrundenspiel kommt es in der Tischtennis-Männer-Bezirksliga zu einem echten Knaller: Der Tabellenzweite TB Sinzheim (16:4) empfängt am Samstag den Spitzenreiter TB Bad Rotenfels (17:3). Das Vorrundenspiel gewann die Gäste (Foto: toto). » - Mehr