Auf der Fitnessmesse zu Gold

Das Turnier war ein weiteres Qualifikationsturnier für die Weltmeisterschaft der WKU in Bregenz im Herbst und fand direkt auf der Messe unter den Augen der Besucher statt. Rund 600 Wettkämpfer waren gekommen, darunter auch Kämpfer aus England, Wales und Österreich.

Jenny Dahlström startete gleich in drei Klassen: Zuerst musste sie in der Frauenklasse Leichtkontakt unter 65 Kilo antreten. In der stark besetzen Klasse, darunter die Vizeweltmeisterin des Vorjahres, hatte sie einiges zu leisten: Die Vorrunde konnte Dahlström mit 3:0 Kampfrichterstimmen eindeutig für sich entscheiden und zog damit ins Halbfinale ein. Hier kämpfte sie laut Mitteilung taktisch klug und sammelte mit starken Kicks und schnellen Fäusten Punkte und gewann erneut mit 3:0. Im Finale musste sie sich nach einem guten Kampf mit dem zweiten Platz zufriedengeben. In ihrer Lieblingskategorie, dem Pointfighting, war ebenfalls ein starkes Teilnehmerfeld am Start. In der Gewichtsklasse über 65 Kilo traf Dahlström im Halbfinale auf die Vizeweltmeisterin Ilayda Tunc, der sie sich am Ende knapp geschlagen geben musste und die Bronzemedaille erreichte. Direkt danach kämpfte sie sich in der Frauenklasse bis 65 Kilo ebenfalls noch auf den dritten Platz.

Kick zum Kopf





bringt den Sieg



Parallel dazu startete Stefan Huber in der Seniorenklasse über 80 Kilo im Pointfighting. Im Halbfinale traf er mit Athanassios Bakas auf den Bronzemedaillengewinner der letztjährigen Weltmeisterschaft. Beide lieferten sich einen spannenden Kampf, wenige Sekunden vor Ende der Zeit holte Huber sich mit einem Kick zum Kopf den Sieg. Im Finale ließ er nichts anbrennen und sicherte sich die Goldmedaille. In der Männerklasse bis 90 Kilo kämpfte er sich danach ebenfalls ins Halbfinale vor - hier musste er sich aber deutlich geschlagen geben und holte die Bronzemedaille. (red)