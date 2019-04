Schwartz: "Feuerwerk abbrennen"

Die Dritte Liga biegt allmählich auf die Zielgerade ein. Fünf Spieltage stehen noch auf dem Programm, an deren Ende der Karlsruher SC ein großes Ziel hat: der Aufstieg in die Zweite Liga. "15 Zähler sind noch zu vergeben", sagt Oliver Kreuzer, der Sportdirektor des Karlsruher SC. "Wir wollen alle fünf Spiele gewinnen." Denn dann kämen die Wildparkprofis mindestens als Zweiter ins Ziel und die Rückkehr in die Zweite Liga wäre perfekt.

Auf dem so vorgesehenen Weg ins Unterhaus des deutschen Fußballs müssen die Blau-Weißen also zunächst ihre heutige (14 Uhr) Hausaufgabe gegen den SV Meppen mit drei Punkten lösen. Dafür seien Cheftrainer Alois Schwartz und seine Elf "gut gerüstet", ist Kreuzer überzeugt. Denn die Mannschaft habe "einen Formanstieg gezeigt" und am vergangenen Montagabend in Würzburg zwar ein torloses, aber "ein richtig, richtig gutes Auswärtsspiel" gemacht.

"Leider", meinte Schwartz im Rückblick, seien seine Spieler am Dallenberg für ihren Aufwand "nicht belohnt" worden, andererseits aber, "Gott sei Dank", für das Auslassen ihrer Torchancen auch "nicht bestraft", wie das zwei Wochen zuvor, bei der 0:2-Niederlage in Wiesbaden, der Fall war.

Wenn seine Mannschaft das, so der KSC-Coach weiter, was sie in Würzburg gezeigt habe, auch gegen Meppen wieder "auf die Wiese" bekomme, "bin ich guter Dinge, dass wir gewinnen". Schwartz hofft, "dass wir auf dem Platz und die Zuschauer auf den Rängen ein Feuerwerk abbrennen. Nur gemeinsam können wir unser Ziel erreichen. Wir haben noch drei Heimspiele - da brauchen wir jeden Zuschauer und jeden Fan". Besonderen Druck jedoch, spüre er, Schwartz, nicht.

Alles andere als ein Sieg gegen die Emsländer, die den KSC bei dessen 3:2-Erfolg im Hinspiel nach dem frühen 3:0 gegen Ende des Spiels noch stark in Verlegenheit brachten, wäre eine riesen Enttäuschung für die Gastgeber und aller Wahrscheinlichkeit nach erneut mit dem Verlust von Tabellenplatz zwei verbunden.

Dementsprechend konzentriert und engagiert müssen Torhüter Benjamin Uphoff und seine Vorderleute heute zur Sache gehen. Denn Meppen hat sich nach einer schwachen Vorrunde (Drittletzter) inzwischen stabilisiert und rangiert in der Rückrundentabelle mit 24 Punkten auf Platz vier - der KSC ist Sechster (21). Vor allem auf SVM-Torjäger Nick Proschwitz (zwölf Treffer), warnt Schwartz, müsse seine Mannschaft ein Auge haben.

Gästetrainer Christian Neidhart muss jedoch auf Thilo Leugers (Gelbsperre) und die Verletzten Marius Kleinsorge, Julian von Haacke und Nico Granatowski verzichten. Trotzdem sei mit seiner Mannschaft "zu rechnen, wenn wir unsere Stärken konzentriert abrufen".

Sein Karlsruher Kollege Schwartz hingegen kann personell - was die Stammspieler anbelangt - weiterhin aus dem Vollen schöpfen. Ersatzkeeper Sven Müller (Bandscheibenvorfall), Tim Kircher (Trainingsrückstand) und Sercan Sararer (Adduktoren) sind nicht einsatzfähig.