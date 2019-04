Keine vier Tore besser - aber effektiver

Dass dies konträr zum klaren Resultat keine reine Höflichkeitsfloskel war, unterstrich Deutschlands WM-Finalheld von 2014. "Es war ein hartes Stück Arbeit. Wenn es länger 0:0 gestanden hätte, wäre es schwieriger geworden", sagte Mario Götze. Und selbst für Zauberfuß Marco Reus, der an drei der vier Tore beteiligt war, fiel der Sieg "vielleicht ein bisschen zu hoch aus".

Denn der gerade in der ersten Halbzeit spielerisch gut mithaltende SC war garantiert keine vier Tore schlechter, aber Dortmund eben vier Mal effektiver. Freiburgs Verteidiger Christian Günter: "Gefühlt viereinhalb Chancen und daraus vier Tore." Der Auswärtsdreier beim Lieblingsgegner - Freiburg hat seit 16 Spielen gegen die Schwarz-Gelben nicht mehr gewonnen - lässt dem Bayern-Titelkonkurrenten doch noch die Chance, den Abonnementmeister nach Wochen der Verunsicherung inklusive der deftigen Abreibung in München bei einem Zähler Rückstand im Schlussspurt zu entthronen.

Die Südbadener erwiesen sich als guter Aufbaugegner, weil sie den ball- und kombinationssicheren Westfalen perfekt in die Karten spielten. SC-Trainer Christian Streich unterstrich dies mit seinen Worten: "Wir haben keine Lust, hinten reinzustehen und dann vielleicht nur 0:1 zu verlieren. Wir haben probiert, Fußball zu spielen."

Die Optik ist das eine, die Effizienz aber das andere, entscheidende. Denn die Räume, die der Sport-Club dem Spitzenteam im Bemühen, spielerisch mitzuhalten ließ, nutzten die BVB-Hochveranlagten gnadenlos aus. Reus hebelte die SC-Abwehr im Doppelpass komplett aus, bediente den anderen Filigrantechniker Jordan Sancho mustergültig, sodass der Engländer kurz vor der Torlinie nur noch "thank you" sagen musste (12.). Götze: "Das erste Tor hat uns die Sicherheit gegeben."

Während Luca Waldschmidt und Vincenzo Grifo in der besten Freiburger Phase am früheren SC-Torwart Roman Bürki scheiterten (24., 26., 32.), zerstörten die punktgenauen Zuspiele des Favoriten in die Schnittstelle der bisweilen überforderten SC-Abwehr alle Hoffnungen der Gastgeber. Guerreiros Klassepass auf Reus, der kalt wie eine Hundeschnauze das zweite Tor erzielte (54.), machte frühzeitig alles klar. Zum Ende hin versetzten dann auch noch Götze (79.) und der stets spät treffende Alcacer, diesmal per Handelfmeter (87.), den proppevollen Gästeblock in Verzückung.

Beim Schlusspfiff waren am herrlichen Ostersonntag alle gut drauf. Trotz 1:11 Toren in den letzten drei verlorenen Spielen fehlt dem Sport-Club maximal noch ein Pünktchen zur endgültigen Rettung. Und der begnadete Nationalspieler Marco Reus darf mit seinen Kollegen weiter davon träumen, im gesetzten Fußballalter von 29 Jahren erstmals mit Dortmund die Meisterschale am 18. Mai in die Höhe zu stemmen. Mario Götze hat ihm da einiges voraus: Weltmeister, fünfmal Meister, davon schon zweimal im BVB-Trikot. "Wir bleiben dran, wir geben Gas", verspricht er. Der Rest liegt in Gottes Hand. Oder besser in den Füßen seiner ehemaligen Bayern-Teamkollegen.