Adler beenden Heimfluch

Mannheim

Adler-Coach nachdenklich Mannheim (dpa) - Mannheims Eishockey-Trainer Pavel Gross wirkte nachdenklich. Mit ernster Miene verfolgte Gross den Final-Auftakt. Nach dem 1:2 in der Verlängerung gegen den Titelverteidiger EHC München (Foto: dpa) geht es schon am Samstag auswärts in München weiter. » Weitersagen (dpa) - Mannheims Eishockey-Trainer Pavel Gross wirkte nachdenklich. Mit ernster Miene verfolgte Gross den Final-Auftakt. Nach dem 1:2 in der Verlängerung gegen den Titelverteidiger EHC München (Foto: dpa) geht es schon am Samstag auswärts in München weiter. » - Mehr

Mannheim

Adler Mannheim startet Finalserie Mannheim (sid) - In der Deutschen-Eishockey-Liga startet die Finalserie zwischen den Adler Mannheim (Foto: dpa) und Vorjahresmeister EHC München. Während sich die Adler souverän das Finalticket sicherten, setzte sich der Meister in der längsten DEL-Serie gegen Augsburg durch. » Weitersagen (sid) - In der Deutschen-Eishockey-Liga startet die Finalserie zwischen den Adler Mannheim (Foto: dpa) und Vorjahresmeister EHC München. Während sich die Adler souverän das Finalticket sicherten, setzte sich der Meister in der längsten DEL-Serie gegen Augsburg durch. » - Mehr

Löffingen

TV Iffezheim steigt ab Löffingen (red) - Beim Finale der badischen Turnligen in Löffingen, bei dem alle Mannschaften der Liga aufeinandertrafen, mussten die Iffezheimer Kunstturner eine herbe Niederlage hinnehmen. In der Tabelle kamen die Iffezheimer auf Platz sechs, was den Abstieg bedeutet (Foto: TVI). » Weitersagen (red) - Beim Finale der badischen Turnligen in Löffingen, bei dem alle Mannschaften der Liga aufeinandertrafen, mussten die Iffezheimer Kunstturner eine herbe Niederlage hinnehmen. In der Tabelle kamen die Iffezheimer auf Platz sechs, was den Abstieg bedeutet (Foto: TVI). » - Mehr

Rastatt

Seltene Auszeichnung Rastatt (red) - Bei der außerordentlichen Vollversammlung des Turngaus Mittelbaden-Murgtal wurde Annerose Schmidhuber vom Präsidenten des badischen Turnerbunds, Gerhard Mengesdorf, mit dem seltenen Ehrenbrief des Deutschen Turnerbunds ausgezeichnet (Foto: sch). » Weitersagen (red) - Bei der außerordentlichen Vollversammlung des Turngaus Mittelbaden-Murgtal wurde Annerose Schmidhuber vom Präsidenten des badischen Turnerbunds, Gerhard Mengesdorf, mit dem seltenen Ehrenbrief des Deutschen Turnerbunds ausgezeichnet (Foto: sch). » - Mehr