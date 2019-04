Ottersweier patzt im Titelrennen

Helmlingen

Helmlingen (red) - Das Gipfeltreffen in der Handball-Bezirksklasse ist vorbereitet: Sowohl der TuS Helmlingen II mit rekordverdächtigen 58 Toren als auch die SG Freudenstadt/Baiersbronn lösten ihre Aufgaben vor dem direkten Duell am kommenden Sonntag (Foto: toto).

Sinzheim

Sinzheim (red) - In der Handball-Bezirksklasse steht für den Spitzenreiter TuS Helmlingen II vor dem Gipfeltreffen nächstes Wochenende gegen die SG Baiersbronn/Freudenstadt am Sonntag erstmal das Pflichtprogramm gegen Kellerkind Phönix Sinzheim III an (Foto: av).

Rastatt

Rastatt (red) - Der TuS Helmlingen II und die SG Freudenstadt/Baiersbronn sind auf Landesliga-Kurs. Der Tabellenführer der Handball-Bezirksklasse wies die Reserve der TS Ottersweier in die Schranken, die SG machte gegen Sinzheim III das Dutzend an Siegen voll (Foto: fuv).

Gaggenau

Gaggenau (red) - In der Handball-Bezirksklasse spitzt sich der Titelkampf zwischen dem TuS Helmlingen II und der SG Freudenstadt/Baiersbronn zu. Nur noch theoretische Chancen auf Meisterehren haben die Panthers Gaggenau, die die HSG Hardt II empfangen (Foto: fuv).