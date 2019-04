Fridman pokert richtig und hat 'etwas Glück'

Mannheim

Adler beenden Heimfluch Mannheim (sid) - Ein Blitztor war für die Adler Mannheim die Basis für den zweiten Sieg gegen München. Die Mannschaft (Foto: dpa) von Trainer Pavel Gross führt damit erstmals in der Finalserie gegen den Titelverteidiger. München ist am morgigen Mittwoch stark gefordert.

Mannheim

Adler-Coach nachdenklich Mannheim (dpa) - Mannheims Eishockey-Trainer Pavel Gross wirkte nachdenklich. Mit ernster Miene verfolgte Gross den Final-Auftakt. Nach dem 1:2 in der Verlängerung gegen den Titelverteidiger EHC München (Foto: dpa) geht es schon am Samstag auswärts in München weiter.