Kein eingespieltes Team In der Tischtennis-Badenliga der Männer hat es in der Rückrunde nur eine Verschiebung zur Vorrunde gegeben. Die beiden südbadischen Vereine DJK Offenburg und ESV Weil tauschten die Positionen. Die DJK Offenburg rettete sich auf den ersten Nichtabstiegsplatz, der ESV Weil rutschte auf den Relegationsplatz ab und meldete bereits im Vorfeld seinen Verzicht auf die Teilnahme in der Abstiegsrunde.



Dem Halbzeitmeister TTG Kleinsteinbach/Singen (35:1) gelang in der zweiten Halbserie ein Durchmarsch. Mit neun Erfolgen hielt er sich den Konkurrenten TTSF Hohberg mit drei Punkten auf Distanz. Weitere drei Zähler zurück folgt der SV Niklashausen, dahinter klafft eine Lücke von neun Punkten auf die punktgleichen Mannschaften des 1. TTC Ketsch und den TSV Karlsdorf (beide 20:16). Den sechsten Tabellenplatz behauptete die Spvgg Ottenau. Nach einer schwachen Ausbeute mit nur 6:12 Zählern aus der Vorrunde, avancierten die Murgtäler mit 12:6 Punkten aus der zweiten Halbserie zum viertbesten Rückrundenteam. Mit dem Einsatz von insgesamt 19 verschiedenen Akteuren mit über 30 verschiedenen Doppelvarianten hatte die Spvgg Ottenau im gesamten Saisonverlauf kein eingespieltes Team zur Verfügung, sodass das ausgeglichene Abschlussergebnis durchaus als großer Erfolg gewertet werden darf. Die DJK Offenburg erkämpfte sich wie in der Hinrunde sechs Punkte und beendete die Runde auf Platz sieben. Mit dem ESV Weil, den TTSF Hohberg II und dem TTC Altdorf steigen drei südbadische Mannschaften ab. Aus der Verbandsliga rückt der Meister TTF Rastatt nach, der Vizemeister TTC Mühlhausen kann durch den Verzicht der anderen qualifizierten Mannschaften ohne die Relegationsrunde den Aufstieg wahrnehmen. Stärkster Einzelspieler wurde Krzystof Malcherek vom SV Niklashausen mit starken 30:2 Siegen. Ottenaus Neuzugang Abhishek Yadav kam mit 14:2-Einzelpunkten auf den fünften Rang. Ottenaus Nummer drei Tobias Walch mit 8:8-Erfolgen noch auf den 17. Platz. Die Frauenmannschaft der TTF Rastatt wurde mit der Rekordmarke von 36:0 Punkten überlegener Badenligameister. Der schärfste Widersacher TTV Ettlingen kam nach der klaren 2:8-Niederlage im Rückrundenspiel etwas außer Tritt und wurde mit sieben Punkten Rückstand Vizemeister. Auf dem dritten Platz beendete der TV St. Georgen mit 20:16 Punkten die Runde, dahinter folgen die punktgleichen Mannschaften des TTV Gamshurst und des TTV Weinheim-West II (beide 18:18). Mit einem Punkt Abstand folgt der TTV Kappelrodeck. TV Weisenbach



bleibt der Liga erhalten



Aufsteiger TV Weisenbach zeigte sich durch das Mitwirken seiner in der gesamten Hinrunde verletzt ausgefallenen Mannschaftsführerin Regina Roflik in der zweiten Halbserie gefestigt und konnte mit 9:9 Punkten mit der SG Rüppurr gleichziehen. Dank des besseren Spielverhältnisses verdrängten die Murgtälerinnen die SG Rüppurr (beide 12:24) kurz vor Saisonende noch vom Relegationsplatz. Durch den Verzicht der beiden Verbandsligavizemeister SV Nollingen (Südbaden) und der SG DJK Käfertal/Waldhilsb (Baden) bleibt der TV Weisenbach der Liga ohne die Entscheidungsrunde erhalten. Mit Elisabeth Bittner (38:1) stellt der Meister Rastatt die stärkste Einzelspielerin der Liga. Hinter dem Ettlinger Topduo Shanice Steinecke (30:3) und Kiara Maurer (36:6) landete Rastatts Nummer zwei Susanne Gibs auf dem vierten Ranglistenplatz. Alle Spitzenspielerinnen aus dem Bezirk Rastatt/Baden-Baden konnten sich weit vorne platzieren: Mareike Allgeier (TTV Gamshurst, 23:14) belegte Position sieben, Ursula Maier (TTV Kappelrodeck, 26:21) Rang neun und Monika Vig (TV Weisenbach 25:21) Platz elf. Im hinteren Paarkreuz erwies sich Nina Merkel von den TTF Rastatt mit 26:2-Siegpunkten als stärkste Kraft. (ti)

