Björn Kraft gewinnt hart umkämpftes Finale Zum bereits zehnten Mal fanden auf dem Gelände des Tennis-Clubs Bühl die "Season Open" als Vorbereitung auf die Verbandsspiele statt. Trotz zahlreicher parallel laufender Turniere in der Region hatten sich mehr als 100 Teilnehmer für das überregionale Leistungsklassen-Turnier angemeldet, darunter Spieler aus ganz Baden-Württemberg. Wie in den Jahren zuvor konnten Wettbewerbe in fast allen Altersklassen angeboten werden, heißt es in einer Mitteilung. Für den reibungslosen Ablauf der Wettkämpfe sorgten als Turnierleiter und Sportwart Markus Hartmann, der Vorsitzende Steffen Kolbe, Gerd Salzbrunn und Herbert Salzbrunn als Oberschiedsrichter. Die Endspiele fanden am Ostermontag bei herrlichem Frühlingswetter und vor einer ansehnlichen Zuschauerkulisse statt. Überzeugender Turniersieger bei den Männern 60 - dem mit 32 Teilnehmern größten Feld - wurde Volker Zimny (LK 10) vom TC Schwarz-Weiß Kehl, der mit seiner perfekten Technik alle Spiele glatt gewinnen konnte. TCB-Frauen



nutzen Heimvorteil



Die Frauen des gastgebenden TC Bühl konnten den Heimvorteil nutzen und ihre Endspiele gegen höherklassig eingestufte Gegnerinnen gewinnen: So siegten bei den Frauen 40 Alexandra Schneider und bei den Frauen 50 Marjolein Zieck-Timmermann. Höhepunkt war das Endspiel der Männer zwischen Björn Kraft (LK 7) vom TC Elchesheim-Illingen und Konstantin Pfitzer (LK 8) vom Skiclub Ettlingen, das Kraft mit 6:2 und 6:3 gewann, wobei vor allem der zweite Satz hart umkämpft war. Dabei wurde den Zuschauern laut Mitteilung alles geboten, was Tennis so attraktiv macht: knallharte Aufschläge, lange und schnelle Rückhand-Cross-Ballwechsel mit viel Spin und peitschende Vorhandschläge. Dass die meisten Teilnehmer zum wiederholten Male angereist waren, zeigt die Beliebtheit des Bühler Saisoneröffnungsturniers, das auch im nächsten Jahr wieder stattfinden soll. (red)

