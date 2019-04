Die vorletzte Chance

Mit einem Sieg könnte die Spielgemeinschaft den Klassenerhalt perfekt machen, andernfalls droht am 1. Mai eine Zitterpartie in Ketsch. Mitaufsteiger Pforzheim wäre bei einer Niederlage derweil sicher abgestiegen. "Die werden daher nochmal alles raushauen", glaubt Arnold Manz, sportlicher Leiter der SG. Dafür hat der Gast einige Akteurinnen in seinen Reihen, "die ein Spiel alleine entscheiden können", weiß Manz und denkt dabei in erster Linie an die beiden Ex-Erstliga-Spielerinnen Desiree Kolasinac aus Gaggenau (243 Saisontore) und Dina Bergmane-Versakova (134), die zum Besten gehören, was die Liga im Rückraum zu bieten hat.

In Ehrfurcht erstarren wird man bei der SG aber nicht, schließlich hat das Team von Trainer Kevin Bauer das Hinspiel gewonnen und schon oft bewiesen, "dass uns gegen wurfstarke Teams abwehrtechnisch etwas einfällt", so Manz.

Auch wenn die SG morgen in Steinbach den Klassenverbleib klarmachen will, so steht das Derby auch im Zeichen des Abschieds. Denn Laetitia Quist, die bekanntlich in die erste Liga zum TuS Metzingen wechselt, Miriam Federau (TuS Schutterwald), Munja Kotzian und Anina Hodapp (beide pausieren) werden nach der Partie verabschiedet - aus SG-Sicht hoffentlich mit einem Sieg. Manz verspricht: "Wir sind bis aufs Blut motiviert!"