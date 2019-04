Reißt die FVM-Erfolgsserie?

Diese Siegesserie steht am 24. Spieltag in Forbach auf dem Prüfstand. Die Gastgeber haben zwar an der Tabellenspitze überwintert, anschließend aber nur eine Begegnung gewonnen. Inzwischen ist der SVF seit vier Spielen ohne Sieg (drei Niederlagen, ein Remis) und mit 40 Punkten nur noch Fünfter. Ein Unentschieden wie im Hinspiel (0:0) wäre deshalb wohl schon als Erfolg für die Hausherren zu werten. Obertsrot (47 Zähler), Iffezheim un d der SV Au (beide 43) drücken den Murgtälern gegen Muggensturm (52) sicher die Daumen. Einen Muggensturmer Patzer am Eulenfelsen vorausgesetzt, könnten der FCO in Plittersdorf, Iffezheim in Hörden und Au zu Hause gegen Mörsch II mit Siegen den weiteren Saisonverlauf zumindest wieder spannender gestalten.

Nach Punkten beinahe deckungsgleich mit der A Nord ist derzeit die Tabelle der Kreisliga A, Staffel Süd. Nur haben Weitenung und Schwarzach, die "Verfolger" des Spitzenreiters SG Lauf/Obersasbach (52) und des Rangzweiten VfR Achern (47), nicht 43, sondern nur 42 Zähler auf dem Konto. Gamshurst folgt mit 40 Punkten. Und auch in der A Süd steht an diesem Spieltag der Tabellenfünfte im Blickpunkt. Der FVG empfängt den VfR, und nicht nur der SVW sowie Schwarzach würden einen Gamshurster Heimsieg sicher gutheißen. Auch die SG Lauf/Obersasbach könnte davon aller Voraussicht nach erheblich profitieren. Denn bei der Hausaufgabe des Spitzenreiters gegen den Tabellenzwölften Varnhalt muss man eigentlich von einem "Pflichtsieg" sprechen.

In der Kreisliga B, Staffel 6 geht es für den FV Haueneberstein schon am vierten Spieltag beinahe um alles oder nichts. Denn der souveräne B5-Meister ist aktuell nur Tabellenfünfter und empfängt den Spitzenreiter Türkiyemspor Selbach. Die Gäste haben die B 4 nur auf Platz vier abgeschlossen, waren in der "Aufstiegsrunde" aber bisher dreimal siegreich. Aus der B 5 treffen jetzt in der B 6 die noch ungeschlagenen Mannschaften des FC Neuweier (Dritter) und der SG Stollhofen/Söllingen (Vierter) aufeinander. Die etwas erfolgreichere Vorgeschichte aus den Duellen in der B 5 (Heimsieg, Auswärtsunentschieden) spricht für den FCN.

Nach drei Spieltagen führt die zweite Mannschaft des Landesligisten TSV Loffenau mit sieben Zählern die Kreisliga B, Staffel 7 an. Einen Ausrutscher des TSV II in Scherzheim könnte einer seiner drei Verfolger, die jeweils sechs Punkte auf dem Konto haben, zu seinen Gunsten nutzen. Zwar nicht der Tabellenzweite SV Altschweier, der am Wochenende spielfrei ist, aber Greffern oder Weisenbach. Greffern ist in Mösbach zu Gast. In der B 5 kassierte der TuS beim SVM eine 1:4-Niederlage und revanchierte sich im Rückspiel mit einem 3:0. Weisenbach hat es zu Hause mit dem SV Niederbühl/Donau (vier Punkte) zu tun. (fal)