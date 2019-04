Die Sektkorken sollen knallen

Helmlingen

Helmlingen (red) - Nach dem 27:27-Unentschieden zwischen dem TuS Helmlingen und dem TV Hochdorf im ersten Achtelfinalduell um die deutsche Handballmeisterschaft stellt man sich im Lager der Hanauerländer folgende Frage: Was ist dieses Remis wert?

Helmlingen (red) - Das Gipfeltreffen in der Handball-Bezirksklasse ist vorbereitet: Sowohl der TuS Helmlingen II mit rekordverdächtigen 58 Toren als auch die SG Freudenstadt/Baiersbronn lösten ihre Aufgaben vor dem direkten Duell am kommenden Sonntag.