Fokussiert auf "Löwen"

Es war schon ein ganz gehöriger Schreck, der Alois Schwartz während des mittwöchlichen Vormittagstrainings in die Knochen gefahren war, der Grund für diesen lag immer noch auf dem Rasen. Ausgerechnet Marvin Pourié, den 19-Tore-Stürmer des Karlsruher SC, hatte es in einem Zweikampf erwischt. Eine schwerwiegendere Verletzung des Torschützen vom Dienst samt Ausfall im Saisonendspurt wäre für den KSC einem GAU gleichgekommen, vielleicht sogar einem Super-GAU.

Dieser Fall ist freilich - und zum Glück für die Badener - nicht eingetreten. Pourié hat zwar einen kräftigen Schlag auf den Knöchel abbekommen, sein Einsatz im viertletzten Spiel der regulären Drittliga-Spielrunde heute beim TSV 1860 München (13.15 Uhr/ARD) ist dadurch allerdings nicht gefährdet. Bereits am Donnerstag konnte KSC-Trainer Schwartz diesbezüglich Entwarnung geben. Wie groß die Erleichterung hierüber gewesen sein dürfte, macht ein Blick in die Statistik deutlich. Die offenbart: In den letzten 21 Spielen hat der KSC mit einer Ausnahme immer nur dann gewonnen, wenn Pourié getroffen hat.

Der Mann aus Sinzheim ist also so eine Art Aufstiegschancenerhaltungsversicherung für den Tabellenzweiten aus der Fächerstadt - und natürlich auch in München für die Startelf gesetzt. Von Christoph Kobald kann man das so nicht behaupten. Zumindest Hoffnung auf ein Mitwirken von Anpfiff an darf sich der junge Österreicher diesmal aber trotzdem machen. Im letzten Heimspiel, beim 3:1-Heimsieg gegen den SV Meppen, war er ab Minute 64 auf dem Platz und hat seine Sache dabei nicht nur richtig gut gemacht, sondern gar mit seinem ersten Saisontor gekrönt.

Auch der Trainer hat das wohlwollend zur Kenntnis genommen. "Kobi ist mit Sicherheit eine Möglichkeit für die Startformation", sagt Schwartz nun vor dem Spiel in München. Sollte es so sein, würde Kobald wohl zusammen mit Marvin Wanitzek das zentrale Mittelfeld bilden, was zur Folge haben könnte, dass Manuel Stiefler auf die rechte Flanke rückt und Burak Camoglu von dort zurück auf die Bank muss.

Ganz egal wie es letztendlich kommen wird, Kobald zeigt sich so oder so bereit. "Wir sind voll fokussiert auf das Spiel", sagt er. 1860 sei schließlich ein "harter Brocken". Seine letzten drei Spiele hat der hartbrockige Tabellenzehnte allerdings allesamt verloren. Geht es nach Marvin Pourié und Christoph Kobald wird schon heute eine weitere Niederlage hinzu kommen.