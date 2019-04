Erste Halbzeit zum Zungeschnalzen

Die treuesten der treuen Kuppenheimer Fans unter den nur 130 Zuschauern im Wörtel kamen bei diesem Spiel zwischen dem bisherigen Tabellensechsten und dem -vierten jedenfalls voll auf ihre Kosten. Nicht mit Kampfeswut, sondern mit unerhörter Leichtigkeit und Spielfreude entzauberten die Kuppenheimer den FFC-Bezwinger. Wie Footballer beim Touch-Down-Lauf sprinteten die enthemmten Balltreiber Simon Götz, Steven Herbote und Lucas Grünbacher immer wieder in den Zielbereich, stürzten die junge Radolfzeller Abwehr, in der nur der gute Torwart Pascal Bisinger einen kühlen Kopf bewahrte, von einer Verlegenheit in die nächste.

Nach 21 Spielminuten war dann aber auch Bisinger machtlos: Einen schönen Spielzug über Götz und Grünbacher veredelte Andreas Weisgerber zum 1:0. Für das 2:0 (42.) musste dann trotz hochkarätiger Torchancen ein Standard herhalten. Nach einer Weisgerber-Ecke bugsierte Innenverteidiger Armin Karamehmedovic den Ball mit der Brust ins Netz. Und der FC 03, angereist als Zweiter im Power-Ranking? Nichts zu sehen von der drittbesten Offensive der Liga (2,5 Tore pro Spiel). Nichts zu sehen von Kapitän Tobias Krüger (14 Saisontore), Alexander Stricker (12) und Moritz Hlavacek, der den FFC mit seinen drei Toren im Alleingang abgeschossen hatte. Nur mit dem Fehlen von Robin Niedhardt (12) ist das nicht zu erklären.

Dass sie einen technisch guten Fußball spielen können, bewiesen die Seehasen dann aber vor allem nach der Pause. Für einen ersten Warnschuss sorgte Stricker, der den Ball an den Außenpfosten (50.) donnerte. Kurz darauf erzielte dann aber Götz nach feiner Vorarbeit von Grünbacher das vorentscheidende 3:0 (52.). Ab sofort ließen es die Gastgeber etwas ruhiger angehen, was auch mit dem 3:1 (55.) durch Stricker prompt bestraft wurde. Flamur Berisha hatte kurz darauf gar das 3:2 auf dem Fuß, fand aber in 08-Torhüter Maximilian Bachmaier seinen Meister. Ähnlich ging es auf der anderen Seite Götz und Grünbacher, die innerhalb von nur einer Minute nacheinander an Bisinger scheiterten (79.).

"Wir haben in der ersten Halbzeit gegen einen Gegner, der alles andere als Laufkundschaft ist, eine Duftmarke gesetzt, eindrucksvoll gezeigt, dass wir Offensivfußball spielen können. Nach der Pause haben wir dann bewiesen, dass wir auch in der Defensive stabil stehen", freute sich Trainer Matthias Frieböse über die "tolle Teamleistung". Der junge 03-Coach Steffen Kautzmann (26) erkannte den "verdienten Sieg" neidlos an und meinte weiter: "Wir haben das Spiel in der ersten Halbzeit verloren. Meine Jungs wissen jetzt, dass man so eine schwere Aufgabe wie in Kuppenheim nicht nur fußballerisch lösen kann."

SV 08 Kuppenheim: Bachmaier - Radke, Karamehmedovic, Oremek, Otto - Tran, Weisgerber (79. Holl) - Herbote, Karadogan (62. Saddedine), Götz (87. Weißer) - Grünbacher (83. Kleber).

FC 03 Radolfzell: Bisinger - Zidan (46. Hain), Erdmann, Müller (76. Ranzenberger), Wehrle - Schlachter, Krüger, Hlavacek (87. Vukadinovic) - Berisha, Stricker, Strauß.

Schiedsrichter: Lucien Rennie (Uttwiller/Elsass) - Zuschauer: 130 - Tore: 1:0 Weisgerber (22.), 2:0 Karamehmedovic (42.), 3:0 Götz (52.), 3:1 Stricker (55.) - Gelbe Karten: Karadogan / Erdmann, Müller, Hlavacek, Schlachter - Beste Spieler: Götz, Grünbacher, Weisgerber / Bisinger.