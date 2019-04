Ein großer Schritt





und Frank Ketterer



Der Präsident hatte es sich nicht nehmen lassen, persönlich vor Ort zu erscheinen. Und was Ingo Wellenreuther im Grünwalder Stadion zu München am noch frühen Samstagnachmittag zu sehen bekam, dürfte ihm zumindest weitgehend und ganz besonders unterm Strich gefallen haben. Unter diesem stand schließlich ein 2:0-Auswärtssieg des Karlsruher SC, der neunte schon in dieser Saison. Was bedeutete: Zumindest stand Samstag hatten die Badener fünf Punkte Vorsprung auf Rang drei. Der könnte in der heutigen Abendpartie des SV Wehen Wiesbaden gegen den 1. FC Kaiserslautern zwar noch auf vier Zähler zusammenschrumpfen, bei dann nur noch drei ausstehenden Spielen wäre freilich auch dies ein komfortables Polster.





So war es durchaus berechtigt, dass Wellenreuther von einem "sehr wichtigen Sieg" sprach, den die Badener da eingefahren hätten. Gleichsam vergaß der Klubboss nicht, mahnend den Finger zu heben. "Wir haben noch nichts erreicht. Vor uns liegen noch drei schwere Spiele", stellte er fest. Auch dieser Einlass hatte bei all den Erfahrungen, die man in dieser Saison mit dem KSC hat machen müssen, seine Berechtigung - und wurde von Marvin Wanitzek, prompt bestätigt. "Wir sind noch nicht durch", sagte auch der KSC-Spielmacher.

Ein großer Schritt in Richtung Zweite Liga, das konnte und wollte keiner in Abrede stellen, war der Sieg gegen die Löwen allemal. Ein frühes Tor von David Pisot (3.) und ein später Treffer von Wanitzek (90.+4) hatten ihn zustande gebracht. Und zumindest in der Anfangsphase lief das Spiel wie geplant: Der KSC wollte die Hausherren früh anlaufen und sie so zu Fehlern noch in der eigenen Hälfte, besser noch am eigenen Strafraum zwingen. Nach nicht einmal 180 Sekunden führte dieser Matchplan auch schon zum Erfolg: Die "Sechzger" produzierten eine Ecke, die Wanitzek von rechts vor das Münchner Tor trat. Trotz mehrfacher Versuche brachten die "Löwen" den Ball nicht aus der Gefahrenzone. Der mit aufgerückte David Pisot traf schließlich aus halblinker Position durch einen vom Gesäß von Marvin Pourié abgefälschten Schuss zur Führung der Gäste.

Die setzten zwar auch anschließend nach, weitere Chancen für ein weiteres Tor ergaben sich daraus zunächst allerdings nicht. Zumal die Hausherren darum bemüht waren, über den Kampf ins Spiel zu kommen und mit vielen kleinen Fouls den Spielfluss ihrer Gäste zu stören. Nach etwa einer halben Stunde trug dieses Vorhaben insofern Früchte, als die Löwen nun einigermaßen auf Augenhöhe agierten, auch wenn sie offensiv weiterhin nur wenig zustande brachten.

Allerdings ließ auch der KSC im restlichen Verlauf der ersten Halbzeit mehr und mehr den Zug zum Tor vermissen und trat teilweise zu behäbig und auch etwas arrogant auf. "Wir haben dann einfach schlampig gespielt", ärgerte sich Trainer Alois Schwartz später hierüber.

Die Lethargie der Gäste dauerte auch im zweiten Durchgang zunächst an. Im Gegensatz dazu wurden die Aktionen der bis dahin enttäuschend schwachen Hausherren nun doch "offensiver und druckvoller", wie Löwen-Trainer Daniel Bierofka nach dem Spiel attestierte. Die Folge: "Wir haben dem KSC das Leben schwer gemacht." Und gleich zweimal lag gar der Ausgleich in der Luft. Zunächst verhinderte Benjamin Uphoff gegen Efkan Bekiroglu das mögliche 1:1 (73.), in der 82. Minute lenkte der Karlsruher Schlussmann dann auch noch einen Schuss von Philipp Steinhart aus spitzem Winkel von links zur Ecke.

Kurz darauf schwächte sich der TSV im Kampf um wenigstens noch einen Teilerfolg allerdings selbst entscheidend. Herbert Paul, der wegen einer Schwalbe schon verwarnt war (66.), sah wegen eines heftigen Einsteigens gegen Daniel Gordon die Ampelkarte (84.). Seine Überzahl nutzte der KSC schließlich nach einem Konter über Burak Camoglu durch Wanitzek zum 2:0. "Nach dem Unentschieden von Halle in Großaspach am Vorabend wollten wir unser Spiel unbedingt gewinnen. Das haben wir geschafft", fasste der Torschütze den Auftrag samt dessen Erledigung kurz und knapp zusammen. Schon kommenden Samstag könnte nun gegen Sonnenhof Großaspach im günstigsten Fall der Aufstieg perfekt gemacht werden, zum Beispiel und am sichersten durch einen Sieg im eigenen Heimspiel bei gleichzeitigen Niederlagen von Halle (gegen Münster) und Wehen (bei den Sportfreunden Lotte). Daran nicht mitarbeiten kann Rechtsverteidiger Marco Thiede, der sich gegen München in der 32. Minute seine fünfte Gelbe Karte abholte.

1860 München: Hiller - Paul, Mauersberger , Lorenz (79. Ziereis), P. Steinhart - Lex (65. Kindsvater), Bekiroglu, Wein, Karger - Owusu (46. Belkahia), Mölders.

Karlsruher SC: Uphoff - Thiede (46. Camoglu), Gordon, Pisot, Roßbach - Stiefler, Kobald, Wanitzek, Lorenz - A. Fink (76. Saliou Sané), Pourié (90.+3 Groiß).

Schiedsrichterin: Bibiana Steinhaus (Hannover) - Zuschauer: 15 000 (ausverkauft) - Tore: 0:1 Pisot (3.), 0:2 Wanitzek (90.+3) - Gelbe Karten: Karger (2), Belkahia (2), Mölders (6), Kindsvater (2) / Thiede (5), Camoglu (3), Lorenz (12) - Gelb-Rot: Paul (84./Foulspiel).