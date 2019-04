Letztes Heimspiel im Zeichen der Elf

Das Einzige, was am Samstag nicht wirklich in den Rahmen passte, war - wieder einmal - das Ergebnis: Der TVS Baden-Baden unterlag den Drittliga-Handballern des VfL Pfullingen deutlich mit 28:34. Die nackten Zahlen auf der Anzeigetafel rückten aber beim vorest letzten Drittligaspiel des TVS weitgehend in den Hintergrund, folglich überrascht es wenig, dass die Stimmung auf der Tribüne fast ausnahmslos ausgelassen war. Das lag zum einen an der Tatsache, dass die rund 600 Zuschauer nur drei Euro für den Eintritt berappen mussten, am beherzten Auftritt des TVS, der sich nie hängen ließ und 60 Minuten aufs Tempo drückte, und nicht zuletzt an Simon Bornhäußer, der vor der Partie in emotionalen Worten von Fabian Hochstuhl verabschiedet wurde.

"Ein Stück Sandweierer Handballgeschichte geht zu Ende", bedauerte der Abteilungsleiter, "Kampfgeist, Leidenschaft, Einsatz, Spielwitz, Schnelligkeit - das sind sicherlich Worte, die man mit Simon Bornhäußer verbindet. Und natürlich Tore am Fließband." Nach 1027 Treffern allein in der Oberliga stand der Hochgelobte, der 2005 - damals noch als A-Jugendlicher - den Aufstieg in die Südbadenliga mit dem TVS feierte, hatte sich der 32-Jährige vor der Partie insgesamt 91 Mal in die Torschützenliste der dritten Liga eingetragen. Am Samstag kamen weitere fünf hinzu. Das Ziel 100 ist also vor dem abschließenden Spiel am Samstag in Kornwestheim durchaus in Reichweite.

Das ließ sich vom so lange ersehnten zweiten Heimsieg hingegen nicht behaupten. Der TVS markierte durch Franz Henke zwar den ersten Treffer des Abends, lief dem VfL mit seinen äußerst flinken Akteuren schon in der Anfangsphase hinterher. Vor allem Axel Goller auf Rechtsaußen und Micha Thiemann aus dem Rückraum sorgten für eine klare 6:2-Führung der Gäste. Die Sandweierer scheiterten hingegen ein ums andere Mal am starken VfL-Keeper Magnus Becker und an eigenen technischen Unzulänglichkeiten. TVS-Keeper Thilo Hafner - und später auch Dominik Horn - zeigten eine gute Leistung und verhinderten eine noch höhere Niederlage. In vielen Fällen waren aber auch die Torhüter machtlos, denn durch die konstant hohe Fehlerzahl im Spiel des TVS, der kurzfristig auf den erkrankten Rechtsaußen und Topscorer Christian Fritz verzichten musste und bei dem zudem Johannes Henke, Maximilian Vollmer und Niklas Jolibois passen musste, wurden die Sandweierer x-fach ausgekontert. "Wir spielen streckenweise eine gute bis sehr gute Abwehr, laufen aber in acht, neun Tempogegenstöße", resümierte TVS-Trainer Marius Merkel, der seiner Mannschaft aber insgesamt eine engagierte Leistung bescheinigte: "Kampf und Leidenschaft haben über 60 Minuten gestimmt." Das galt vor allem nach der Pause (14:19), als beim 19:29 (47.) eine böse Klatsche drohte. Die Hausherren, bei denen Jonas Schuster erstmals seit Anfang Februar wieder mitwirken konnte und Luca Hable ein kurzes Drittligadebüt feierte, ließen sich nicht hängen - schon gar nicht Simon Bornhäußer: Nach drei Toren in Folge - zwei davon in seiner stilprägenden Kontermanier - zum 23:30 (52.) huschte dem Protagonisten ein Grinsen übers Gesicht. Die Halle kochte und wedelte mit den im Vorfeld ausgelegten Schildern mit der Nummer elf - Bornhäußers Rückennummer. "Das wird fehlen und ist nicht zu ersetzen", sagte ein sichtlich ergriffener Merkel.

Bornhäußer selbst hätte "sich natürlich einen Sieg zum Abschied gewünscht", fand den Abend, vor allem seine Würdigung durch die TVS-Fans, die nach der Partie fleißig Selfies und Autogramme verlangten, "grandios".

TVS Baden-Baden: Hafner, Horn - Schlager 6, Bornhäußer 5, Wichmann, Schuster je 3, F. Henke, Unser, Seiter, Mitzel, Koch je 2, Völker 1, Hable.

VfL Pfullingen: Becker, Schlipphak - List 7/5, Breckel 6, Thiemann 5, Roth 4, Jabot 3/1, Goller 3, Schmid, Bauer, Prinz, Möck, Hertwig 1, Stahl, Haug.

Schiedsrichter: Zeki Kaplan/Benjamin Scheld (Wiesbaden/Hüttenberg - Zuschauer: 600 - Zeitstrafen: 2 / 2.