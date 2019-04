Spannung, Pizza und Glücksgefühle

Doch kein Jubel brandete nach dem 29:29 in der Steinbacher Sporthalle auf, auch nicht, nachdem der Hallensprecher das Ergebnis aus Freibug bekannt gab. Zu groß war die Enttäuschung über die eigene Leistung - der Klassenerhalt wurde erst später realisiert. Dank der Freiburger Schützenhilfe, die Bietigheim besiegten, spielen die Frauen der Rebland-SG auch in der kommenden Saison in der dritten Liga. "Dann werdet ihr überzeugendere Spiele von uns zu sehen bekommen", versprach der sportliche Leiter Arnold Manz, der vor diesem Satz ein Wechselbad der Gefühle durchleben musste.

Die Ausgangslage vor der Partie war klar: Die heimische SG hatte sowohl vor dem Gegner, der TG 88 Pforzheim, als auch vor der SG aus Bietigheim-Bissingen drei Zähler Vorsprung. Ein Sieg gegen Pforzheim mit der ehemaligen Bundesligaspielerin Desiree Kolasinac aus Gaggenau, und der Klassenerhalt wäre geschafft - aus eigener Kraft.

Lange sah es auch danach aus, denn die Rebländerinnen führten nach der Pause mit sieben Toren (18:11). "Da müssen wir den Sack zumachen", sagte Manz nach der Partie. Ein Vier-Tore-Lauf brachte den Gegner aus Pforzheim wieder auf drei Tore heran. Doch die SG konnte sich auf ihre Torhüterin Svenja Wunsch verlassen, die in den entscheidenden Phasen auf dem Posten war und insgesamt zwölf Paraden an den Tag legte.

War es in der ersten Halbzeit vor allem die aggressive Deckungsarbeit der Rebland-SG, die teilweise mit einer 3-3-Formation die Kreise von Kolasinac und Dina Bergmane-Versakova entscheidend einengten, stand dem der schwache Abschluss vor dem Gehäuse der Gäste gegenüber. "Wir haben heute schlecht geworfen", brachte es Manz auf den Punkt. Lediglich Laetitia Quist erreichte im Angriff einigermaßen Normalform.

Dennoch führten die Gastgeberinnen ununterbrochen, was neben Svenja Wunsch im Tor auch der behäbigen Angriffsleistung der Gäste geschuldet war. Weder Kolasinac noch Bergmane-Versakova verbreiteten Angst und Schrecken - zumindest nicht, was die Torgefahr anbelangte. Auf Letztere traf dies allerdings in Sachen Härte zu. Die Pforzheimer Rückraumspielerin räumte bereits in Halbzeit eins Verena Keller vom Feld, die mit einer Jochbeinprellung nicht mehr zurückkam, und sah in der 51. Minute nach einem weiteren groben Foul, diesmal an Céline Baier, die Rote Karte.

Zu diesem Zeitpunkt stand es 25:22 für die Rebland-SG. Was danach kam, ist schwer zu erklären: Pforzheim ließ nicht locker und ging in der Schlussminute erstmalig in dieser Partie in Führung (28:29). Ein Siebenmeter, verwandelt durch die nervenstarke und geradlinig zu Werke gehende Sarah Hildebrand 23 Sekunden vor dem Ende brachte der SG letztendlich den einen, so wichtigen Punkt, der zum Klassenerhalt reichte.

Erst weit nach der emotionalen Verabschiedung von Quist, Sarina Müller, Munja Kotzian, Miriam Federau sowie Anina Hodapp und Pizza für alle realisierten die jungen Drittligaspielerinnen ihr Glück.

SG Steinbach/Kappelwindeck: Wunsch, Federau - Quist 10, Hildebrand 6/4, Manz, Baier, Elies je 2, Jülg, Hodapp, Klöpfer, Höhne, Kotzian, Keller je 1, Aliu 1/1, Horn.

TG 88 Pforzheim: Scheid - Kolasinac 9/5, Kurstak 7, Hauk 5, Bergmane-Versakova 3, Maschek 2, Maier, Dohe, Steinhauser je 1.

Schiedsrichter: Ernst/Friedhoff (Kappel) - Zuschauer: 350 - Zeitstrafen: 2/3 - Disqualifikation: - Bergmane-Versakova (51., grobes Foulspiel).