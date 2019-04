TuS-Reserve steigt auf

Helmlingen

Helmlingen II dicht vor Meistertitel Helmlingen (red) - In der Handball-Bezirksklasse steht der TuS Helmlingen II (35:5) dicht vor der Meisterschaft, der Sekt für die Feierlichkeiten am Sonntag in der Rhein-Rench-Halle ist schon kaltgestellt. Zuvor muss der TuS jedoch noch gegen die HSG Hardt II (11:29) gewinnen (Foto: toto).

Rastatt

Rastatts erster Auswärtssieg Rastatt (red) - Mit dem ersten Auswärtssieg der Saison mit 3:1 beim Aufsteiger in Langenwinkel gab Landesligist Rastatter SC/DJK erstmals seit Monaten die Rote Laterne wieder an die Spvgg Ottenau ab. Der VfB Bühl und Rot-Weiß Elchesheim (Foto: Vetter) trennen sich 2:2.

Helmlingen

Das Spitzenspiel kann kommen Helmlingen (red) - Das Gipfeltreffen in der Handball-Bezirksklasse ist vorbereitet: Sowohl der TuS Helmlingen II mit rekordverdächtigen 58 Toren als auch die SG Freudenstadt/Baiersbronn lösten ihre Aufgaben vor dem direkten Duell am kommenden Sonntag (Foto: toto).

Bühl

Durchmarsch in die Bezirksliga Bühl (red) - Am letzten Tischtennis-Spieltag eröffnete sich für den TV Bühl die Chance, aus eigener Kraft den Aufstieg zu verwirklichen. Beim 9:1-Kantersieg gegen Ottenau IV war Bühl Herr der Lage und sicherte sich als Aufsteiger den Durchmarsch in die Bezirksliga (foto: av).