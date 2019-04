Bornhäußer: "Das war ein Riesenerlebnis"

Simon Bornhäußer ist zwar erst 32 Jahre alt, aber bereits eine Sandweierer Handball-Legende. Nach 15 Jahren im Trikot der ersten Mannschaft wurde der Torjäger am Samstag vom heimischen Publikum in der Rheintalhalle emotional verabschiedet, am Wochenende tritt der Polizeibeamte dann endgültig von der großen Bühne ab. BT-Sportredakteur Moritz Hirn sprach mit Bornhäußer über sein letztes Heimspiel und den künftigen Teilzeit-Ruhestand.

BT: Herr Bornhäußer, Sie wurden vor dem letzten Heimspiel des TVS äußerst emotional verabschiedet: Rührende Worte, eine tolle Choreografie auf der Tribüne - nur das Ergebnis hat nicht wirklich gepasst, oder?

Simon Bornhäußer: Klar wünscht man sich zum Abschluss nochmal einen Heimsieg, gerade nach dem nicht optimalen Saisonverlauf. Die Abschiedschoreografie war dennoch rührend. Ich war den Tränen nahe.

BT: Waren Sie vor dem letzten großen Heimspiel besonders aufgeregt?

Bornhäußer: Das ist schwer zu beschreiben. Es war nicht mal die Aufregung, es war ein ganz komisches Gefühl. Da war auch viel Traurigkeit dabei.

BT: Warum hören Sie überhaupt auf? 32 Jahre sind ja noch kein Alter für die Handball-Rente...

Bornhäußer: Man muss einfach sehen, dass der Aufwand extrem groß war. Das hat schon sehr viel Zeit gekostet. Deshalb habe ich entschieden: Jetzt reicht es mal.

BT: Ihr letztes Jahr in der ersten Mannschaft verlief sportlich mit nur einem Sieg nicht optimal. Dennoch war die Saison in der dritten Liga sicher ein besonderes Erlebnis, oder?

Bornhäußer: Wenn man sich überlegt, dass der kleine Dorfverein TV Sandweier dritte Liga gespielt hat - Wahnsinn! Damit hätte nie jemand gerechnet. Wir haben uns oft unter Wert verkauft. Ob es dann am Ende vielleicht doch zum Nichtabstieg gereicht hätte, weiß ich nicht, aber ein paar mehr Punkte wären durchaus drin gewesen.

BT: Am Samstag steht nun in Kornwestheim das letzte Spiel an. Bis dato haben Sie 96 Drittligatreffer erzielt. Fällt die 100er-Marke noch?

Bornhäußer: Ich hoffe es natürlich. Ich werde auf jeden Fall alles geben, dass die 100 nochmal fallen. Die vergangenen Jahre waren es immer über 100 Tore, wenn es jetzt wieder klappt, wäre es natürlich sehr cool.

BT: Sie sind das, was man gerne als Urgestein des TV Sandweier bezeichnet. Wie ihr Opa Adam und Papa Rolf tragen Sie das TVS-Gen in sich. Haben Sie nie dran gedacht, den Verein zu wechseln?

Bornhäußer: Nicht wirklich. Ich muss nochmal betonen, was wir hier als kleiner Verein auf die Beine gestellt haben. Das war schon enorm. Wer kann schon sagen, dass er mit seinem Heimatverein von der Landes- in die dritte Liga aufgestiegen ist. Das war ein Riesenerlebnis und eine super Zeit.

BT: Aber es gab doch sicher Anfragen?

Bornhäußer: Klar, die gab es schon. Die habe ich aber immer schnell abgeblockt.

BT: Simon Bornhäußer ohne Handball - das ist schwer vorstellbar...

Bornhäußer: Der Cut, ganz aufzuhören, wäre tatsächlich zu arg gewesen. Mit meiner Freundin ist abgesprochen, dass ich noch weiter in der Landesliga spielen werde. Da freue ich mich schon drauf, weil es wieder ganz andere Herausforderungen geben wird.