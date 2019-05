Heiße Duelle stehen an

Auch der MBC Kierspe und der MSC Pattensen haben für dieses Jahr abgesagt. So nehmen 2019 zehn Vereine am Pokalwettbewerb teil. Die Motoball-Fans in Deutschland können sich am Wochenende aber dennoch auf spannende Duelle freuen. Den Anfang machen am Samstagabend ab 19 Uhr der MSC Ubstadt-Weiher und der MBV Budel. In der Südliga trafen beide Teams schon am ersten Spieltag aufeinander. Damals gewann Ubstadt-Weiher in Budel mit 7:4. Nun reisen die Niederländer am Samstag ins Badische und treten in der Motoball-Arena an. Dort sind die Spargelstädter auf dem Asphaltbelag klarer Favorit und wollen sich für das Rückspiel eine gute Ausgangsposition schaffen.

Am Sonntagnachmittag empfängt der MSC Comet Durmersheim um 15 Uhr den MSC Taifun Mörsch im Oberwald-Stadion. Die Gäste aus Mörsch gehen als Favorit in die Partie. Trotzdem will der Altmeister den amtierenden deutschen Meister die Stirn bieten. "Dieses Spiel wird uns mit Sicherheit alles abverlangen", so Comet-Trainer Timo Brunner. "Wir nehmen dieses Duell gerne an. Nach der zuletzt gezeigten Leistung gegen den MSC Malsch sind wir sehr hoffnungsvoll. Ohne Gennadii Mitc und Norman Brunner wird es aber sehr schwer."

Ebenfalls am Sonntag um 15 Uhr muss der MSC Philippsburg beim 1. MSC Seelze antreten. Auf die Badener wartet beim Nordmeister keine leichte Aufgabe. Trotzdem geht das Team von Trainer Frank Sauter zuversichtlich in die Partie. Die zuletzt gezeigten Leistungen in der Südliga beim Sieg in Durmersheim und der knappen Heimniederlage gegen Kuppenheim haben für viel Selbstvertrauen gesorgt.

Zum Ostderby kommt es am Sonntag in Halle. Dann empfängt der heimische 1. MBC die Gäste aus Jarmen. In der Liga trafen sich beide Teams schon: Halle gewann 3:1 die Oberhand. Die Rückspiele der ersten Runde finden am 25. und 26. Mai statt. Ab der zweiten Runde wird ein K.o-System gespielt. (tm)