Spvgg II setzt auf Heimvorteil

Am Sonntag findet in der Ottenauer Sporthalle die einzige Partie der Relegationsrunde zurstatt. Durch den Verzicht des TTC Beuren a. d. Aach und des TTC Weisweil blieben am Ende mit der Spvgg Ottenau II, der Viertletzte in der Männer-Verbandsliga, und dem TTC Iffezheim, der V izemeister der Landesliga, zwei Teams aus dem Bezirk Rastatt/Baden-Baden übrig, die ab 14 Uhr um den Verbleib beziehungsweise um den Aufstieg in Südbadens höchste Spielklasse gegeneinander antreten werden. Für die Murgtäler spricht sicherlich der Heimvorteil. Die Reserve des Badenligisten will auf alle Fälle die Klasse halten. Mit Kresimir Vranjic, der in der Badenligasaison nach überstandener Verletzung als erster Ersatzmann mit 4:1-Einzelsiegen in der Rückrunde für einen Aufschwung sorgte, soll das Bezirksderby angegangen werden. Hinter Vranjic werden Michael Ruf, Julian Oser, Martin Herm, Simon Weiler und Sebastian Graf im Aufgebot stehen. Über die Aufstellung der Gäste wird erst kurzfristig entschieden werden.

Um den Aufstieg in die Frauen-Verbandsliga kämpft der Landesliga-Vizemeister TTC Iffezheim am Samstag ab 15 Uhr in der Sporthalle in Furtwangen gegen den TTC Reute. Auch hier kommt es nach den Absagen vom TTSV Mönchweiler und des TTC Beuren nur zu einem Entscheidungsspiel. Mit Natalie Grünbacher (Urlaub) und Sophia Merkel (Verletzung) fallen beide Spitzenspielerinnen aus. Keine leichte Aufgabe für die Mannschaft aus dem Renndorf, die den Vizemeister aus der Landesliga, Staffel 2, in der sich Reute den zweiten Platz unter neun Mannschaften eroberte, bezwingen wollen.

In der Sporthalle des Ludwig Wilhelm-Gymnasiums in Rastatt machen bereits am Samstagvormittag ab 10 Uhr die beiden Mannschaften des TB Bad Rotenfels II und der TV Lichtental II den letzten freien Platz in der Bezirksklasse unter sich aus. Eine reizvolle Partie, da Rotenfels in der Bezirksklasse die erste Lichtentaler Mannschaft, die als Tabellenvorletzter abstieg, hinter sich lassen konnte. In der Kreisklasse A sicherte sich die Lichtentaler "Zweite" erst im letzten Rundenspiel dank einer 8:8-Punkteteilung beim TTV Au am Rhein II die Vizemeisterschaft. Der TTC Iffezheim IV verzichtete als Zweiter der Kreisklasse A Staffel 2, auf die Relegation, so dass nur eine Partie stattfinden wird.

Die Relegationsspiele zur Oberliga Baden-Württemberg bestreitet der Vizemeister der Männer-Badenliga, die TTSF Hohberg, in Gnadental. Am Samstag trifft Hohberg zunächst auf die TG Donzdorf, im zweiten Spiel geht es gegen den Gastgeber TTC Gnadental um alles oder nichts. Der TTV Ettlingen, Zweitplatzierter in der Frauen-Badenliga, setzt sich am Sonntag in Sindelfingen mit der zweiten Mannschaft des VFL Sindelfingen und mit dem TSV Untergröningen auseinander. (ti)