Söderholm verzichtet auf Meistergoalie und Olympia-Held

Bühl

Sorgen um die Zukunft Bühl (red) - Wohin geht die Reise des Volleyball Bundesligisten Bühl? Und vor allem: unter welchem Trainer? Schon lange vor Saisonbeginn kreisten in Bühl die ersten Gerüchte, dass es Ruben Wolochins letzte Saison bei den Bisons sei - jetzt verdichten sich diese Vermutungen (Foto: toto).

Hügelsheim

Tollhaus am Airpark Hügelsheim (red) - Einen tollen Eishockeyabend bekamen die über 1 000 Zuschauer geboten. In einem hochspannenden Derby besiegten die Rhinos die Stuttgart Rebels mit 4:0. Zuvor stand es lange null zu null, ehe ein Traumtor die ausverkaufte Arena in ein Tollhaus verwandelte (Foto: av).

Zweibrücken

Rhinos wollen Topspiel gewinnen Zweibrücken (red) - Richard Drewniak hat einen simplen Weihnachtswunsch: "Wir wollen in Zweibrücken gewinnen und über Weihnachten ganz oben stehen", sagt der Trainer des Eishockey-Regionalligisten ESC Hügelsheim vor der Partie am Sonntag beim Verfolger (Foto: av).