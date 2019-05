Alles oder nichts in Steinbach

Angesichts dieser Konstellation verwundert es nicht, dass SG-Trainer Markus Ullrich sagt: "Das wird das am heißesten umkämpfte Spiel des gesamten Wochenendes." Die Vorzeichen sind dennoch eindeutig: Alles andere als ein HGW-Sieg wäre eine faustdicke Überraschung - nicht nur aufgrund des 38:23-Erfolgs aus dem Hinspiel. "Die sind saumäßig stark", weiß Ullrich, sagt aber dennoch: "Wir dürfen nicht mit einem Bollen in der Hose ins Spiel gehen, sondern müssen selbstbewusst auftreten und unser Bestes geben." Seine Hoffnung speist sich unter anderem durch die Spielstätte: In der Stadthalle, in der absolutes Harzverbot herrscht, "haben wir noch kein Spiel verloren", so Ullrich. Auch nicht gegen den Vorjahresmeister HSG Konstanz II. Bei den Gastgebern sind alle Spieler fit - und auf eine offensive Abwehr getrimmt. "Das schmeckt denen nicht", sagt Ullrich über die Gäste. Sollten diese nach 60 Minuten dennoch jubeln, bleit der SG nur noch der bange Blick nach Lahr: Sollte die dort heimische HSG Ortenau gegen Freiburg verlieren, ist den Steinbachern der Relegationsplatz dennoch sicher.

Wie die Rebland-SG wird sich auch das verbleibende Bezirkstrio mit Heimspielen in die verdiente Pause verabschieden - mit allerdings deutlich entspannteren Vorzeichen. Für den TuS Helmlingen war die Saison nach den Turbulenzen rund um den Abgang des langjährigen Trainers Dragi Paunovic zwar ziemlich verkorkst, dennoch hatten die Rheinauer nie wirklich Kontakt zur Gefahrenzone der Liga. Nach der jüngsten Heimniederlage gegen Oberkirch hat der TuS morgen nochmal die Chance, die Runde mit einem Sieg zu beschließen. Gegen den sang- und klanglosen Absteiger SG Waldkirch käme alles andere einer Blamage gleich.

Einigermaßen ausgelassen ist derweil die Stimmung bei der SG Muggensturm/Kuppenheim. Nach anfänglichen Schwierigkeiten - vor der Runde hat MuKu mit Julian Schlager und Jan-Philipp Valda seine beiden Topscorer verloren - fand die SG im Verlauf der Runde immer besser zueinander. Vor dem Heimspiel gegen die Reserve der SG Köndringen/Teningen hat MuKu sogar noch theoretische Chancen auf Platz fünf in der Abschlusstabelle. Kein Wunder, dass Benny Hofmann sagt: "Wir sind sehr zufrieden, wie die Runde gelaufen ist." Der Spielertrainer schließt seinen Kompagnon Niki Wagner, aber auch die Vereinsführung mit ein. Da MuKu mit Lukas Treuer nur einen Abgang zu verzeichnen hat, freut man sich auf die neue Saison mit einer eingespielten Mannschaft. Vorher "wollen wir gegen Köndringen aber noch einen Heimsieg einfahren", betont Hofmann.

Auch Phönix Sinzheim will seine treuen Fans mit zwei Punkten im Heimspiel gegen den HC Elgersweier beglücken. "Das ist natürlich immer schöner", sagt Kalman Fenyö über einen Sieg zum Rundenabschluss. Letztlich dürften seiner Meinung "nur Nuancen" über den Erfolg entscheiden. Das Saisonfazit des Phönix-Trainers fällt gemischt aus: "Bis zur Fastnachtspause war es sehr durchwachsen." Das lag in erster Linie an einigen Verletzungen, aber auch an der Tatsache, dass junge Spieler wie Yannick Bischoff Eingewöhnungszeit brauchten. Zuletzt lief es aber "richtig, richtig gut", sagt Fenyö, "das hat richtig Spaß gemacht." Das darf sicher gerne auch in der neuen Saison so weiter gehen.