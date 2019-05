Laune weiter steigern

Bühl

"Season Open" in Bühl Bühl (red) - Zum bereits zehnten Mal fanden auf dem Gelände des Tennis-Clubs Bühl die "Season Open" als Vorbereitung auf die Verbandsspiele statt. Trotz zahlreicher parallel laufender Turniere in der Region hatten sich mehr als 100 Teilnehmer für das Turnier angemeldet (Foto: TCB).

Bisons: Playoffs schon im Kopf Bühl (red) - Den Meister vor der Brust, die Playoffs im Kopf. Für die Volleyball Bisons Bühl geht es im letzten Spiel der Hauptrunde gegen die Berlin Recycling Volleys am Samstag (20 Uhr) vor allem darum, sich für die in der kommenden Woche beginnenden Playoffs einzuspielen (Foto: toto).

TV Bühl nutzt Heimvorteil Bühl (red) - Die Jugend des Turngaus Mittelbaden-Murgtal veranstaltete in der Bühler Großsporthalle in Zusammenarbeit mit dem TVB ihre Bestenwettkämpfe im Gerätturnen. So stand das Wochenende ganz im Zeichen von Barren, Balken, Reck und Sprungtisch (Foto: sch).

Den Heimvorteil nutzen Rheinau (red) - Die Winterpause ist vorbei, König Fußball nimmt wieder Fahrt auf. Als erstes sind die Kicker in der Fußball-Oberliga wieder am Ball - und der Aufsteiger SV Linx ist gleich gefordert. Die Reiß-Elf empfängt am Samstag (15 Uhr) den Titelaspiranten SSV Reutlingen (Foto: toto).