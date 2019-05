Talentshow des deutschen Volleyballs

"Das sind alles Spieler, die Volleyball spielen können", erwartet der künftige Bisons-Coach hochklassigen Sport. Insgesamt 16 Mannschaften in vier Gruppen werden morgen und Sonntag in der Großsporthalle und der Schwarzwaldhalle um den Titel kämpfen und angesichts der Vielzahl guter Spieler fällt es Verstappen schwer, einen Favoriten zu benennen. Berlin dürfte oben mit dabei sein und Rottenburg, als Sieger des Regionalbereichs Süd. Bühls Trainer Kristen Cléro sieht zudem Grafing, Kriftel und Bocholt mit vorne dabei. "Es wird sehr eng zugehen", ist sich Cléro sicher. "Wir hoffen natürlich durch die Zuschauer auch auf den Heimvorteil", wäre das Erreichen des Halbfinales und damit der Gewinn einer Medaille "ein Traum". Die Zuversicht schöpft Cléro auch aus den Ergebnissen aus der süddeutschen Meisterschaft, wo sein Team nur knapp gegen Rottenburg verlor. "Damals fehlte uns mit Leon Meier eine Stammkraft, was sich vor allem in der Annahme bemerkbar machte." Bei der DM steht Meier nun aber wieder zu 100 Prozent zur Verfügung und auch der Rest des Teams ist fit. "Wir sind sowohl von den Einzelspielern als auch in der Breite gut besetzt", verweist er vor allem auf Simon Gallas, der wie Meier (Young Stars Friedrichshafen) in der zurückliegenden Saison Zweitligaluft (SSC Karlsruhe) schnuppern konnte, hinzu komme mit Zuspieler Philipp Oster ein Spieler, der bereits in der Bühler Bundesliga-Mannschaft ausgeholfen hat.

Spieler mit Erst- und Zweitligaerfahrung haben aber auch die anderen Teams in ihren Reihen. Insbesondere Kriftel, das mit Louis Kunstmann und Ivan Batanov zwei Spieler aus dem Bundesliga-Kader des VCO Berlin aufbieten kann, gilt es zu beachten. Zumal beide auch im Kader der A-Nationalmannschaft für die anstehende Nationsleague stehen.

Laut Verstappen sind aber nicht nur Spieler aus den Volleyball-Internaten interessant. "Man muss immer sehen, dass manche nicht ins Internat gehen, weil es mit der Schule nicht passt oder weil gerade kein Platz frei war." Auch die Belastungssteuerung müsse beachtet werden, denn einige Spieler stecken bereits in der Vorbereitung für die anstehende Junioren-Weltmeisterschaft. Zu viel erwarten dürfe man auch deshalb nicht, weil der Schritt aus der Jugend in die Bundesliga sehr groß sei. Er werde aber auf alle Fälle die Gelegenheit nutzen, um sich einen Überblick zu verschaffen und um mit Spielern und Trainern ins Gespräch zu kommen. "Ich hoffe doch sehr, dass einige für Bühl interessante Talente dabei sind." Den ein oder anderen Spieler werde man später wohl auch in den Schulferien nach Bühl einladen, wo er dann mit dem Erstligakader trainieren kann.

Doch das ist alles nur Begleitmusik, für alle Spieler und Vereine ist die U-20-DM zunächst einmal ein großes Abenteuer. Die Vereine bekommen die Bestätigung für ihre gute Nachwuchsarbeit, für die meisten Spieler ist es die letzte Meisterschaft im Nachwuchsbereich. "So etwas muss man einfach genießen."

Gespielt wird morgen ab 10 Uhr. Bühl wurde der Gruppe A 1 zugelost und spielt deshalb zunächst in der Großsporthalle, wo am Sonntag auch die Halbfinals und ab voraussichtlich 15 Uhr das Finale stattfinden werden.