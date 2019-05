Mehr spielen, weniger abschenken Von Dennis Fettig



Am Wochenende ist es soweit: Die Tennisspieler schlagen erstmals zu den Matches der Medenrunde 2019 auf. Auf den Sandplätzen der Region kämpfen die Teams des Badischen Tennisverbands (BTV) dann wieder um Spiele, Sätze und Matches. Alles wie immer? Nicht ganz. Eine gravierende Änderung in der Wettspielordnung gibt es ab diesem Sommer: Die Endabrechnung erfolgt künftig nicht mehr nach Tabellenpunkten, sondern nach Matches. Die wichtigsten Fragen und Antworten rund um die Einführung des sogenannten Schweizer Modells im Überblick.



Wie wurden die Mannschaftsspiele bisher abgerechnet? In der Medenrunde wird grundsätzlich zwischen Vierer- und Sechsermannschaften unterschieden. Bei Sechserteams werden sechs Einzel und drei Doppel ausgespielt. Bislang war es so: Für einen Sieg gab es 2:0-Tabellenpunkte - egal, ob das Spiel nach Matches 5:4 oder 9:0 gewonnen wurde. Die Verlierermannschaft ging leer aus. Bei Vierermannschaften (vier Einzel, zwei Doppel) war auch ein 3:3-Unentschieden möglich, wofür beide Teams jeweils 1:1-Tabellenpunkte bekamen. Matchpunkte waren bislang erst dann wichtig, wenn zwei Teams in der Endabrechnung punktgleich waren. Was ändert sich nun mit dem Schweizer Modell? Tabellenpunkte gibt es nicht mehr. Die Platzierung im Tableau erfolgt ab sofort nach der Anzahl der gewonnenen Matchpunkte. Ein 9:0 ist im Vergleich zur bisherigen Berechnung folglich deutlich mehr wert als ein 5:4. "Somit gewinnt jedes einzelne Match an Bedeutung", erklärt Christian Wagner, Sportwart des Bezirks Mittelbaden. Das bedeutet auch, dass ein Team, das alle Saisonspiele knapp gewinnt, nach dem neuen Modell nicht automatisch Meister ist. Denn eine andere Mannschaft kann dank einiger hoher Siege am Ende trotzdem mehr Matchpunkte haben. Was passiert bei Matchpunktgleichheit zweier Mannschaften? Dann entscheidet der direkte Vergleich zwischen den Teams. Führt das zu keinem Ergebnis greift das Subtraktionsverfahren bei dem erst auf das Satz- dann auf das Spielverhältnis geschaut wird. Im unwahrscheinlichen Fall, dass alle Werte gleich sind, wird in letzter Instanz gelost. Was ist der Hintergrund der Änderung? Mit einem 0:6- oder 1:5-Rückstand war die Niederlage nach den Einzeln bislang besiegelt. Ohne Aussicht auf einen Punktgewinn traten vermehrt Teams erst gar nicht mehr zu den Doppeln an. Der Trend zum "Doppel abschenken" war vielen Spielern und nicht zuletzt dem Verband ein Dorn im Auge, bestätigt Wagner. Das neue System wertet die Doppel auf und soll ein Anreiz sein, jedes Match auf sportlichem Weg auszutragen. Ob die Maßnahme greift, müsse sich laut Wagner in der Praxis zeigen. "Ein Allheilmittel gibt es leider nicht." Was erhofft sich der Verband sonst noch? Bisher war es nicht unüblich, dass einige Mannschaften in wichtigen Partien mit stärkeren Aufstellungen antraten als in der restlichen Saison. Das neue System soll solch kurzfristige Effekte verringern. "Konstante Leistungen eines Teams über eine ganze Saison werden belohnt", betont Bezirkssportwart Wagner. Gibt es Nachteile? Von Nachteilen zu sprechen ist verfrüht. Es seien aber schon einige Bedenken an den Verband herangetragen worden, berichtet Wagner. Zum einen sind etwa Sieg und Niederlage aus Mannschaftssicht durch die Reform quasi abgeschafft. Das Gefühl eines knappen 5:4-Erfolgs, der womöglich erst im letzten Doppel erkämpft wurde, wird es in dieser Form künftig nicht mehr geben. Zum anderem könnten schwächere Spieler nicht mehr so häufig zum Einsatz kommen, wenn ein Team seine Spiele möglichst deutlich gewinnen will. Warum eigentlich Schweizer Modell? Wie der Name bereits nahelegt, wird dieses System laut Wagner in unserem Nachbarland in allen Ligen angewandt. Dort hat sich das Modell seit mehreren Jahren erfolgreich bewährt. In Deutschland ist Baden Vorreiter und hat es als erster der 17 Landesverbände eingeführt. Nach der Testphase in der abgelaufenen Winterhallenrunde 2018/19 (Wagner: "Leichter Rückgang an geschenkten Doppeln erkennbar") wurde das System bei der jüngsten BTV-Mitgliederversammlung abgesegnet und kommt nun auch im Sommer zum Einsatz.

