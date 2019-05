Ein immens wichtiger Sieg

Leiss-Ersatz Jonas Mohr hatte die erste Gelegenheit des Spiels, sein Kopfball strich aber knapp am langen Pfosten vorbei. Praktisch im Gegenzug agierte Sandro Weber in einem Zweikampf zu ungestüm und verursachte den Elfmeter zum 1:0. Florian Metzinger traf trocken in die Tormitte (14.) und brachte Mörsch ins Hintertreffen. Bis zur Pause war Mörsch dann aber deutlich tonangebend, ohne aber wirklich zu nennenswerten Chancen zu kommen. Immer wieder waren die Abschlüsse der Hausherren zu schwach.

Nach dem Seitenwechsel hatte Fabio Celentano die Doppelchance zum Ausgleich, scheiterte aber am Gästekeeper Ron Fahlteich. Nach einem Pfostentreffer der Gäste hatte Yannick Schrempp die wohl beste Gelegenheit des Spiels, fand aber ebenfalls in Fahlteich seinen Meister. Wenige Augenblicke später kam Youngster Jonas Mohr, der noch in der A-Jugend spielberechtigt ist, zu seinem ersten Treffer in der Verbandsliga. Einen erkämpften Ball schob er freistehend in die kurze Ecke (74.). Mit der nächsten Aktion sorgte Dominik Kerling für Ausnahmezustände auf der Bank der Hausherren, als er den Ball freistehend zur Führung im Netz unterbrachte (76.). Gegen Ende der Partie wurde es noch einmal hitzig, und Endingen beendete die Partie mit zwei Mann in Unterzahl, nachdem zunächst Leandro Einecker mit der Ampelkarte wegen wiederholten Foulspiels (86.) und im Anschluss Patrick Buderer wegen Tätlichkeit mit Rot (90. +4) des Feldes verwiesen wurden.

"Meine Mannschaft hat hier alles gegeben, ich bin unheimlich stolz auf unseren Sieg," analysierte Patrick Anstett die Partie. Mit diesem Sieg steht der 1. SV Mörsch nun auf dem zehnten Tabellenplatz und hat drei Punkte Vorsprung auf den ersten Absteiger FV Lörrach-Brombach, gegen den man in einer Woche Antritt. Anpfiff in Lörrach ist am kommenden Sonntag um 15.30 Uhr.

1. SV Mörsch: Maier, Celentano (82. Forcher), Mohr, Baumann, Heitz (70. Lehel), Würz (54. Schwarz), Kerling (90. Pfligfelder), Weber, Schrempp, Preine, Schmitt.

SV Endingen: Fahlteich, Melcher (58. Spoth), Hüglin (61. Junker), Malencia, Metzinger (56. Holderer), Göring, Einecker, Pies, Barbullushi (8. Buderer), Weik, Queslati.

Schiedsrichter: Thomas Renner (Meßkirch) - Zuschauer: 200 - Tore: 0:1 Metzinger (14., FE), 1:1 Mohr (74.), 2:1 Kerling (76.) - Gelb-Rot: Einecker (SVE, 86., wiederholtes Foulspiel) - Rote Karte: Buderer (SVE, 90.+4 Tätlichkeit). (phis)