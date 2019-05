Am Ende jubelt nur Blau-Gelb

"Ich bin fast sprachlos", sagte SG-Coach Markus Ullrich nach einer 60 Minuten dauernden Abwehrschlacht, an deren Ende die Gastgeber nicht nur den Hofweierern Titel und Aufstieg versauten - gefeiert wurde stattdessen beim TuS Schutterwald -, sondern obendrein im Fernduell mit der HSG Ortenau den Relegationsplatz zwölf zementierten. Somit hat die Rebland-SG reelle Chancen, in zwei Duellen gegen den Sieger der Landesliga-Relegation - entweder den ASV Ottenhöfen oder die HU Freiburg - die Klasse zu halten. Das erste Spiel steigt in Steinbach am 25. oder 26. Mai. "Geschlossenheit, Herz, Verstand - wenn das alles auf der Platte ist, ist sowas in der eigenen Halle möglich", sagte ein verschwitzter, aber glücklicher SG-Kapitän Fabian Braun nach einer ersten Humba-Täterä-Runde.

Die Stadthalle war auch bei den sichtlich angefassten Gästen das große Thema - vor, aber auch nach dem Spiel. "Das hatte mit Handball nichts zu tun. Das war eine andere Sportart", echauffierte sich Michael Bohn, Trainer des HGW, über das Harzverbot in Steinbach, "es war grausam zum Anschauen. Meine Jungs haben sich gar nicht mehr getraut, aus dem Rückraum zu werfen." Es hatte in der Tat den Anschein, als würde sich das Haftmittelverbot immer mehr in die Köpfe der HGW-Spieler hineinfressen. Auch mit der Ansetzung der Schiedsrichter haderte der geknickt wirkende Hüne Bohn: "In Halbzeit eins wurden wir maßgeblich benachteiligt, mit voller Absicht", so Bohn, der die Ansetzung des erfahrenen Sandweierer Drittliga-Gespanns Sven Beck und Sven Braun als "völligen Wahnsinn" bezeichnete.

Dabei lief zu Beginn noch alles nach Hofweierer Plan: Die Gäste begannen souverän und führten schnell mit 3:0 (5.). Die SG, die in der Abwehr überraschend defensiv zu Werke ging, fand gegen die 6-0-Deckung des HGW zunächst kein probates Mittel. Dank der aufopfernden Abwehrarbeit zwangen die Hausherren ihren Kontrahenten immer wieder zu schlechten Würfen, die folgenden Ballgewinne waren der Treibstoff für das Steinbacher Tempospiel, das der HGW nicht zu unterbinden wusste. Der 3:3-Ausgleich (9.) sowie die erste Führung (5:4/14.) waren die logische Konsequenz. Hätte die SG nicht viele technische Fehler produziert und gute Chancen liegengelassen, die 11:8-Führung zur Pause wäre noch üppiger ausgefallen. Kleines Kuriosum in Halbzeit eins: Knapp 20 Minuten rackerte Hofweiers Lukas Schade in der HGW-Abwehr, bis festgestellt wurde, dass er gar nicht auf dem Spielbogen stand. Kurzfristig rückte Mike Bächle auf.

Auch Hälfte zwei war äußerst zerfahren und folglich torarm. Steinbach kämpfte verbissen um jeden Zentimeter - besonders nach der berechtigten Roten Karte für Tim Schreck (47.) ein schweres Unterfangen -, Hofweier fand hingegen auch nach dem Anschluss (16:15/48.) nicht zur eigenen Stärke. Beim 21:20 rund 100 Sekunden vor Schluss kulminierte die Spannung - und sie entlud sich in Steinbacher Jubel: Die Tore von Johannes Höll und Daniel Leppert machten die Überraschung perfekt.

Nach der Partie wurden unter anderem Markus Ullrich sowie sein Bruder und Trainerkompagnon Sandro verabschiedet. Das war dann vielleicht doch eine Spur zu voreilig, schließlich wird das Trainerduo noch für die zwei Relegationsspiele gebraucht. "Mein Job geht trotz Verabschiedung weiter", sagte Ullrich - und mischte sich mit einem Lächeln im Gesicht unters blau-gelbe Partyvolk.

SG Steinbach/Kappelwindeck: Forcher, Zeus - J. Höll 5, Braun 4/3, S. Pfliehinger, Seebacher je 4, Leppert 3, D. Kern 2, Gemeinhardt 1, Schreck, Schmitt, S. Höll, Hochstuhl, Krumbacher.

HGW Hofweier: Nikolic, Knuth - Kunde 6, See 4/2, M. Herzog, S. Stocker je 3, Dittrich 2, T. Stocker, Vucetic je 1, Bächle, Neff, F. Herzog, Barbon, Einloth.

Schiedsrichter: Beck/Braun (TV Sandweier) - Zuschauer: 500 - Zeitstrafen: 5/4 - Rote Karte: Schreck (SGSK; 47.).