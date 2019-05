Phönix III muss zurück in die Kreisklasse A

Baden-Baden

Alles oder nichts in Steinbach Baden-Baden (moe) - Morgen Abend geht es in der Steinbacher Stadthalle um alles oder nichts. Das Interessante dabei: Das gilt in diesem speziellen Fall nicht nur für die abstiegsbedrohte SG Steinbach/Kappelwindeck (Foto: toto), sondern auch für den Titelkandidaten HGW Hofweier.

Rheinmünster

Letzte Chance für FC Schwarzach? Rheinmünster (red) - In der Fußball-Kreisliga A, Staffel Süd empfängt der drittplatzierte FC Schwarzach den Ligaprimus SG Lauf/Obersasbach. Nur mit einem Sieg kann der FCS noch oben angreifen. In der B6 findet zwischen Frankonia Rastatt und Haueneberstein das Topspiel statt (Foto: av).