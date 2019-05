Auf dem Weg nach Berlin

Bühl

Volleyball: U-20-DM in Bühl Bühl (red) - Die besten deutschen Volleyball-Talente geben sich am Wochenende in der Bühler Großsport- und Schwarzwaldhalle bei der deutschen Meisterschaft der Altersklasse U20 die Klinke in die Hand. Der Bisons-Nachwuchs liebäugelt mit dem Halbfinale (Foto: toto). » Weitersagen (red) - Die besten deutschen Volleyball-Talente geben sich am Wochenende in der Bühler Großsport- und Schwarzwaldhalle bei der deutschen Meisterschaft der Altersklasse U20 die Klinke in die Hand. Der Bisons-Nachwuchs liebäugelt mit dem Halbfinale (Foto: toto). » - Mehr

Budapest

Boll hat schlechtes Gefühl Budapest (red) - Ein schlechtes Gefühl als gutes Omen: Tischtennis-Star Timo Boll hofft für die Einzel-WM ab Ostersonntag in Budapest auf die Wiederholung manch überraschender Formexplosion zu rechten Zeit am rechten Ort. Medaillen sind daher keine Selbstläufer (Foto: dpa). » Weitersagen (red) - Ein schlechtes Gefühl als gutes Omen: Tischtennis-Star Timo Boll hofft für die Einzel-WM ab Ostersonntag in Budapest auf die Wiederholung manch überraschender Formexplosion zu rechten Zeit am rechten Ort. Medaillen sind daher keine Selbstläufer (Foto: dpa). » - Mehr

Mannheim

Adler Mannheim startet Finalserie Mannheim (sid) - In der Deutschen-Eishockey-Liga startet die Finalserie zwischen den Adler Mannheim (Foto: dpa) und Vorjahresmeister EHC München. Während sich die Adler souverän das Finalticket sicherten, setzte sich der Meister in der längsten DEL-Serie gegen Augsburg durch. » Weitersagen (sid) - In der Deutschen-Eishockey-Liga startet die Finalserie zwischen den Adler Mannheim (Foto: dpa) und Vorjahresmeister EHC München. Während sich die Adler souverän das Finalticket sicherten, setzte sich der Meister in der längsten DEL-Serie gegen Augsburg durch. » - Mehr

Erfurt

Olympische Spiele Thema für DOSB Erfurt (red) - Olympische Spiele in Deutschland sind wieder ein Thema für den DOSB. Auf der letzten Präsidiumssitzung des Deutschen Olympischen Sportbunds in Erfurt war Thomas Bach zu Gast, um mit dem deutschen Dachverband über eine Bewerbung zu beraten (Foto: dpa). » Weitersagen (red) - Olympische Spiele in Deutschland sind wieder ein Thema für den DOSB. Auf der letzten Präsidiumssitzung des Deutschen Olympischen Sportbunds in Erfurt war Thomas Bach zu Gast, um mit dem deutschen Dachverband über eine Bewerbung zu beraten (Foto: dpa). » - Mehr