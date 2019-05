Emely Kölmel gewinnt Silber

Emely Kölmel ist neue süddeutsche Vizemeisterin des Jahrgangs 2003 über 50 Meter Brust. In einem nahezu perfekten Rennen konnte die Schwimmerin des TV Bühl ihre Bestzeit um fast drei Zehntelsekunden auf 0:34,80 Minuten steigern und war schließlich nur noch von einer Heidelbergerin zu schlagen. Für Kölmel ist es die erste Vizemeisterschaft bei süddeutschen Titelkämpfen. Die Generalprobe für die anstehenden deutschen Jahrgangsmeisterschaften in Berlin nutzte die Brustspezialisten auch, um ihre Bestzeit über 100 Meter Brust um fast eine halbe Sekunde nach oben zu schrauben und den vierten Platz zu belegen. Über 200 Meter Brust wurde sie Fünfte. Zu den nationalen Meisterschaften in drei Wochen fährt Kölmel nun mit dem Ziel, sich mindestens über eine der drei Strecken für ein Finale mit den acht besten deutschen Schwimmerinnen zu qualifizieren. Cheftrainer Christian Hensel sieht sie hierbei auf einem guten Weg: "Emely schwimmt bisher eine außerordentlich gute Saison und schafft es immer wieder, ihre Bestzeiten weiter zu verbessern. Sie hat in der momentanen Verfassung gute Chancen, im Kreis der deutschen Spitzenschwimmer in ihrem Jahrgang mitzumischen."

In Berlin wird auch Nathalie Gutheil an den Start gehen. Die 16-Jährige steigerte sich am vergangenen Wochenende in Freiburg über 50 Meter Freistil um mehr als fünf Zehntelsekunden und sicherte sich somit souverän das Ticket für die deutschen Jahrgangsmeisterschaften. Den gelungenen Wettkampf rundete sie mit einer neuen Bestleistung über 200 Meter Freistil ab.

Julia Kusserow ging über die Rückenstrecken an den Start, wurde dabei dreimal siebte und sicherte sich zwei neue persönliche Bestzeiten. Nachdem sie bereits über 100 Meter Rücken die Qualifikationsnorm für die deutschen Jahrgangsmeisterschaften erreicht hatte, schaffte sie dies nun auch durch eine deutliche Leistungssteigerung über 50 Meter Rücken. Am kommenden Wochenende wird sie bei einer Veranstaltung im Saarland versuchen, auch über 200 Meter Rücken die geforderte Norm zu unterbieten.

Bei den süddeutschen Jahrgangsmeisterschaften der jüngeren Jahrgänge in Wetzlar war die 14-jährige Marie Scholz über acht Strecken am Start. Mit einem siebten Platz über 50 Meter Schmetterling und drei achten Plätzen über 50 und 100 Meter Rücken sowie über 50 Meter Freistil stellte sie ihre Vielseitigkeit unter Beweis. Sie wird versuchen, ihre Form zu verbessern, um bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften erfolgreich an den Start gehen zu können. (red)