Leon Uhrig zweimal nur knapp geschlagen

Nach längerer Durststrecke schätzt sich die RSG Ried Rastatt glücklich, mit Leon Uhrig (U-17-Junioren) und Adrian Götz (U-15-Schüler) wieder erfolgreiche Nachwuchs-Radsportler ins Renngeschehen schicken zu können. Besonders in den vergangenen Wochen reihte sich laut Mitteilung ein gutes Ergebnis an das andere.

Beim traditionellen Kriterium "Rund um Kartung" präsentierten sich die Rastatter quasi vor der Haustüre in guter Form. Zuerst ging es für Götz über flache 21 Kilometer darum, möglichst lange an der Spitzengruppe dranzubleiben. Der RSG-Fahrer beendete das Rennen auf Platz zehn und damit innerhalb der Platzierungsränge. Im anschließenden Rennen der Junioren wollte Leon Uhrig über 39 Kilometer nachweisen, dass er zu den stärksten Nachwuchsfahrern der Gegend zählt. Schon sehr bald konnte er mit dem späteren Sieger Jan Rinklef aus Kartung ausreißen, das Feld überholen und zahlreiche Wertungspunkte sammeln. Am Ende wurde Uhrig Zweiter.

Seine aufsteigende Form konnte Uhrig auch in Offenbach an der Queich demonstrieren. In der Südpfalz fuhr er über 40 Kilometer zahlreiche Attacken, ohne sich allerdings entscheidend vom Feld absetzen zu können. Im Zielsprint musste sich Uhrig wiederum Rinklef geschlagen geben.

Durch die jüngsten Erfolge beflügelt machten sich die RSG-Nachwuchsfahrer auf den Weg nach Münsingen. Dort fanden auf einem hügeligen Rundkurs die baden-württembergischen Meisterschaften im Einer-Straßenrennen statt. Bei widrigen Bedingungen um den Gefrierpunkt erreichte Götz im Rennen der U-15-Schüler einen Platz im Mittelfeld. Uhrig zeigte wieder ein starkes Rennen und verpasste bei den U-17-Jugendlichen das Podium nur ganz knapp. Als Vierter konnte er mehrere Minuten Vorsprung auf das Hauptfeld herausfahren. (red)