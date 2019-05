Nochmals die Krallen gezeigt

Ventzislav Inkiov, der bei der Grenke Chess Open kürzlich zum besten Ü-60-Spieler gekürt wurde, holte am zweiten Brett früh den ersten Punkt, dem Marcus Wormuth an Brett sieben einen halben Punkt folgen ließ. Als dann auch Nachwuchsspieler Hans Wormuth bei seinem ersten Verbandsliga-Einsatz die Angriffe seiner Gegnerin souverän abwehrte und wie Ronald Ritsema (Brett sechs) den vollen Punkt holte, ging es eigentlich nur noch um die Höhe des Siegs. Mario Hackel (Remis) und Barry Brink erhöhten auf 5:1 - der Rest war Formsache, wenn auch eine der zähen Art. Sowohl Sergey Grigoriants am Spitzenbrett wie auch Kolja Kühn (Brett fünf) standen klar auf Sieg, doch vor allem Kühns Gegner ließ sich erst nach langer Gegenwehr davon überzeugen, dass er erstmals in dieser Saison ein Spiel verlieren würde.

Deutlich mehr Mühe hatte die zweite Mannschaft, die sich im Spitzenspiel der Bezirksklasse beim Tabellenzweiten Gernsbach II mit einem 4:4 begnügen musste. Da Brett acht kurzfristig nicht besetzt werden konnte, lief Ötigheim von Anfang an einem Rückstand hinterher, der im Spielverlauf auch noch anwuchs. Zunächst konnten lediglich Bernd Kölmel und Joachim Stoll ihre Gegner bezwingen, an den anderen Tischen gab es teilweise unerwartete Niederlagen zum 2:4-Zwischenstand. Roland Marquet und Sepp Elsland sorgten dann aber deutlich nach Mitternacht mit ihren Siegen dafür, dass man mit einem Remis Meisterschaft und Aufstieg in die Bereichsliga würdig feiern konnte.

Sehr ordentlich aufgespielt hat die dritte Mannschaft des Vereins in der Kreisklasse I. Beim 2,5:5,5 gegen die favorisierten Routiniers des Tabellenzweiten Vimbuch II war für das mit sechs Jugendspielern besetzte Ötigheimer Team sogar ein Punktgewinn in Reichweite. Auch hier musste das achte Brett kampflos verloren gegeben werden, an den anderen Brettern ging es aber forsch zur Sache. Vor allem Thorben Ochs mit einem Remis am Spitzenbrett gegen einen mit über 400 DWZ-Punkten mehr ausgestatteten Gegner sowie der Sieg des jungen Max Knopf am zweiten Brett stachen hervor. Hans Weiss - im einzigen Spiel zweier Routiniers - und Paul Lackner schafften immerhin eine Punkteteilung. Damit endete für Ötigheim die Saison mit zwei Aufstiegen, wobei der Durchmarsch des Spitzenteams in die Oberliga, Deutschlands dritthöchste Liga, die zurückliegende Saison überstrahlte. (win)