Meister fast die Suppe versalzen

Die Rochade Kuppenheim hätte dem SC Emmendingen II fast die Meisterschaft versalzen. Die Schachgemeinschaft verpasste mit dem 3,5:4,5 den Sprung auf Platz drei und beendet die Saison mit 10:8 Punkten als Tabellenvierter. Dem Meister der Verbandsliga (17:1) hätte die Rochade die erste Saisonniederlage beibringen müssen, obwohl das Match mit einem schnellen 0:2-Rückstand begann. Daniel Scheuermann unterlag rasch. Vor allem aber der sonst so sichere Hubert Schuh hatte gegen seinen alten Bundesliga-Vereinskameraden Jörg Weidemann keine Chance und verlor einfach. Aber genauso schnell verkürzte Jochen Klumpp, der gegen den am Brett diesmal indisponierten Kabarettisten Matthias Deutschmann leicht gewann.

Nachdem Joachim Kick das 1:3 quittieren musste, glichen Markus Merklinger und Michael Lorenz locker aus. Letzterer baute seine Serie auf vier Siege beim vierten Verbandsliga-Einsatz aus. Unter all den ungewöhnlichen Partien war die am Spitzenbrett zwischen Hartmut Metz und Andreas Bauer die einzige ohne sonderliche Ungleichgewichte. Metz, der in der Nacht noch von der deutschen Senioren-Einzelmeisterschaft in Radebeul heimgereist war und in Sachsen lediglich Achter wurde, remisierte gerne - weil Kresovic auf der Siegerstraße schien. Doch der Kuppenheimer ließ mehrere Chancen aus, den umherirrenden schwarzen König zur Strecke zu bringen oder Material zu gewinnen.

Im 41. Zug verschenkte er auch noch die letzte Chance auf ein Turmopfer, das wenigstens ein Remis gebracht hätte. Das 4:4 hätte Kuppenheim auf Platz drei und Ötigheim (16:2) zum Titel "geschossen". Die Telldörfer steigen jedoch ebenfalls als Vizemeister in die Oberliga auf.

Für das Landesliga-Team und die dritte Mannschaft in der Bezirksklasse war die Saison bereits vorbei. Kuppenheim II unterlag wegen personeller Nöte kampflos und steigt ab. Die Rochade III heimste gegen Iffezheim II beide Zähler ohne Spiel ein, was aber den Abstieg mit 6:12 Punkten nicht mehr verhindern konnte - allerdings kann es sein, dass andere Teams auf den Aufstieg verzichten und so der Tabellenneunte doch im Bezirks-Oberhaus bleibt. (ham)