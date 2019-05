Hauptziel Fehlerminimierung

Dafür kennt der "deutsche Gretzky" jeden einzelnen US-Profi wie aus der Westentasche, spielt er in der weltbesten Liga NHL mit Edmonton doch praktisch jeden zweiten Tag gegen einen von ihnen. Was der aktuelle WM-Bronzemedaillengewinner, gespickt mit Ausnahmekönnern wie Chicagos Patrick Kane, Buffalos Jack Eichel oder dem baldigen Nummer-eins-Draftpick Jack Hughes, der mit 17 Jahren sogar noch mit Gittermaske übers Eis flitzt, an Talent und Klasse aufs Eis zaubert, davon konnten sich Draisaitls Kollegen und 13 000 Fans in Mannheim beim 5:2 der Nordamerikaner ein Bild machen.

Und dennoch: Was Deutschland zwei Drittel lang ablieferte, war großes Eishockey, bisweilen sogar ein Offensivfeuerwerk, gekrönt von Toren des Mannheimer Meisterspielers Markus Eisenschmid (11.) und von Kanes NHL-Klubkollegen Dominik Kahun (16.). Als die dank ihrer großartigen Besetzung als WM-Titelmitfavorit anreisenden US-Boys im Schlussdrittel nochmals einen Gang zulegten, offenbarten sich freilich auch defensive deutsche Lücken in der neutralen und eigenen Zone, die ein noch respektableres Ergebnis bei der Generalprobe verhinderten. "Wir haben ein paar individuelle Fehler zu viel gemacht", sagte Draisaitl.

Kapitän Moritz Müller von den Kölner Haien schlug in die gleiche Kerbe: "Wir haben sehr viel Talent, ganz tolle Indivudualisten. Aber wir müssen einfach begreifen, dass das Spiel ohne Scheibe genauso wichtig ist. Defensive fängt mit dem Scheibenverlust in der offensiven Zone an." Bundestrainer Toni Söderholm brachte es in nüchterner Kurzform, als käme er gerade aus der finnischen Sauna, auf den Punkt: "Wir haben im ersten Drittel gut gespielt und uns einige Torchancen erarbeitet. Im Anschluss haben wir nicht sauber zurückgearbeitet und ganz allgemein Fehler in unserem Spiel gehabt. Wir müssen noch einiges lernen. Bei der WM kommt es darauf an, wie wir Probleme lösen."

Ein Problem, das zumindest einige Kritiker bereits heraufziehen sahen, hat sich zum Glück für den Nachfolger von Marco Sturm an der Bande in Luft aufgelöst. Deutschland hat kein Torwartproblem: Söderholm, der freiwillig auf Mannheims überragenden Meistergoalie Dennis Endras ("Ich wäre gern zur WM gefahren") im Kader verzichtete, hat im Düsseldorfer Mathias Niederberger und dem Nürnberger Niklas Treutle zwei Klasseleute. Beide teilten sich gegen die USA in je 30 Minuten den Job und zeigten tolle Paraden und die nötige Abgeklärtheit. Und falls Colorado in den NHL-Playoffs ausscheidet, käme noch Supermann Philipp Grubauer nach.

Am Samstag wird es definitiv ernst, Deutschland muss mindestens Gruppenvierter werden, soll das große Ziel Viertelfinale gelingen. Kapitän Moritz Müller weiß, was Sache ist: "Wenn ich eines gelernt habe in den vielen Jahren, dann, dass so eine WM länger dauert als man denkt. So ein Turnier hat eine eigene Dynamik." Wie bei Olympia. Da kommen schöne Erinnerungen auf.